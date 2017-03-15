Президенты Армении и России подвели итоги переговоров

По завершении состоявшихся сегодня в Кремле армяно-российских переговоров высокого уровня Президенты Армении и России подвели итоги встречи заявлениями перед представителями средств массовой информации.



По итогам встречи Президента Сержа Саргсяна и Президента РФ Владимира Путина принята совместное заявление.



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Заявление Президента Сержа Саргсяна перед СМИ после встречи с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным



Уважаемый Владимир Владимирович!

Дамы и господа!

Уважаемые представители СМИ!

Владимир Владимирович подробно представил итоги нашей встречи. Со своей стороны, хотел бы остановиться на следующих моментах.



Мы на самом деле провели конструктивные и весьма насыщенные переговоры. Как и всегда, они прошли в атмосфере полного взаимопонимания, что свойственно союзническому духу нашего партнерства. Каждая встреча - это хорошая возможность проанализировать и обсудить ход реализации достигнутых договоренностей и совместных проектов, наметить новые направления взаимодействия наших государств.



Этот год для наших отношений юбилейныймы отмечаем 25-летие установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Армения , и сегодня мы провели достаточно обстоятельный обзор пройденного за четверть века нашими странами пути.



За последние годы армяно-российское сотрудничество приобрело новую динамику, более глубокое содержание. Мы с Владимиром Владимировичем констатировали, что продолжение совместных усилий по углублению стратегического взаимодействия исходит из интересов наших братских народов.

По итогам обсуждения всего комплекса двусторонних вопросов нами была подтверждена готовность и далее прилагать усилия и углублять сотрудничество в сферах безопасности, внешнеполитического, военно-технического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. В соответствии с духом и принципами Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также Декларации о союзническом взаимодействии между Арменией и Россией, ориентированном в XXI век.



В этом контексте хотел бы отметить важность подписания межгосударственного Соглашения об Объединенной группировке войск вооруженных сил наших государств, а также вступления в силу соглашения об Объединенной региональной системе противовоздушной обороны в кавказском регионе коллективной безопасности. Без сомнения, эти документы поспособствуют дальнейшему укреплению безопасности в регионе Южного Кавказа.



Мы прошлись по всему спектру торгово-экономических отношений. Особое внимание уделили взаимодействию в таких сферах, как торговля, инвестиции, энергетика и транспорт. Россия является крупнейшим торговым партнером Армении. За 2016 год товарооборот между нашими странами вырос, по нашим подсчётам, на 15%. Более того, в январе с.г. зарегистрирован весьма значительный рост по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года. Это свидетельствует о серьезном потенциале, который следует задействовать, в том числе и через механизмы ЕАЭС, в интересах наших предпринимателей и граждан.



Как активный член организации, Армения заинтересована в углублении взаимодействия в рамках ЕАЭС, в полноценном функционировании всех его структур и механизмов без искусственных преград, а также в повышении его международного авторитета.



Общий объем накопленных российских инвестиций в реальный сектор экономики Армении превышает четыре с половиной миллиарда долларов. Российский бизнес представлен во всех отраслях армянской экономики, а это более тысячи четырехсот предприятий, а с учетом индивидуальных предпринимателей-более двух тысяч.



Атомная энергетика, наука и передовые технологии – это те области взаимодействия, которые, несомненно, обогащают палитру традиционного двустороннего сотрудничества.



Мы готовы уделять должное внимание развитию некоторых проектов в области транспортно-логистических услуг. Принимая во внимание возможности Армении – географическое положение и членство в ЕАЭС, видим большой потенциал в обеспечении транзита через Армению в Иран и в Персидский залив.



Одним из важнейших направлений нашего взаимодействия является межрегиональное сотрудничество. Мы твердо настроены стимулировать и поддерживать регионы наших стран в их желании развивать прямые торгово-экономические и гуманитарные связи.



Мы рассмотрели вопросы внешнеполитической координации, взаимодействия в рамках ООН, ОБСЕ, ЕАЭС, ОДКБ на других международных площадках. Затронули некоторые аспекты функционирования Евразийского экономического союза, в том числе перспективы наращивания взаимовыгодных связей с третьими странами и международными организациями. Отметили необходимость последовательной работы по повышению эффективности ОДКБ, соблюдению норм и принципов основополагающих документов Организации и взятых на нас обязательств.



Обсудили также ключевые международные и региональные вопросы: противодействие терроризму, ситуацию на Ближнем Востоке, сирийский кризис.



Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить российскую сторону за содействие в транспортировке гуманитарной помощи Армении сирийскому народу.

Подробно рассмотрели тему безопасности в нашем регионе, уделив особое внимание нагорно-карабахскому урегулированию, созданию необходимых условий для продвижения переговорного процесса.



Мы высоко ценим вклад России, а также других сопредседателей Минской группы ОБСЕ в дело исключительно мирного урегулирования проблемы. В ходе состоявшихся переговоров вновь была подчеркнута важность соблюдения трехсторонних бессрочных соглашений о прекращении огня от 1994-1995 годов. Была отмечена необходимость реализации достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге договоренностей.



Мы едины во мнении, что угроза силой или ее применения абсолютно недопустимы и наносят урон мирному процессу.



Уважаемые дамы и господа!



Мы будем прилагать совместные усилия, чтобы и далее наращивать союзническое партнерство в интересах прогресса наших стран, во благо дружбы наших народов.



Уверен, что достигнутые сегодня договоренности послужат дальнейшему укреплению сотрудничества наших стран по всему комплексу взаимодействия в духе дружбы и взаимной поддержки.



В завершение хочу еще раз поблагодарить Президента России, спасибо Владимир Владимирович, спасибо российскиим друзьям за гостеприимство, плодотворные и конструктивные переговоры.



И особая благодарность, Владимир Владимирович, за возвращение в Армению работы великого художника Врубеля «Демон и Ангел с душой Тамары», которая была похищена из Армении ещё в 1995 году. Благодаря усилиям соответствующих российских органов эта картина найдена. Сегодня Владимир Владимирович говорил о намерении российской стороны передать эту картину Армении.



Спасибо Вам большое, Владимир Владимирович.



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Заявление Владимирa Путинa перед СМИ после встречи с Президентом Республики Армения Сержем Саргсяном





Уважаемый Серж Азатович! Уважаемые коллеги, друзья!



Переговоры с Президентом Армении по традиции прошли в конструктивной и деловой атмосфере. Мы обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, обменялись мнениями по международной и региональной повестке дня.



Провели переговоры с участием глав министерств, ведомств, а также представителей бизнеса, в ходе которых обстоятельно рассмотрели состояние и перспективы развития многопланового российско-армянского взаимодействия.

Хотел бы отметить, что визит Президента Саргсяна в Москву проходит в важное для политической жизни Армении время: завершается конституционная реформа, нацеленная на создание парламентской республики, предстоят выборы в Национальное собрание. Знаю, что власти Армении и Вы, уважаемый Серж Азатович, лично прилагаете большие усилия, чтобы предвыборная кампания, процедура голосования и подведения итогов прошли на свободной и демократической основе. Хотел бы пожелать вам в этом всяческих успехов. Россия искренне заинтересована в стабильной, независимой и динамично развивающейся Армении.



Отношения наших стран носят подлинно дружеский союзнический характер. Совсем скоро, 3 апреля, отметим важную дату – 25-летие установления дипломатических связей. Россия и Армения искренне стремятся к укреплению взаимовыгодного сотрудничества и всестороннего стратегического партнёрства.

Поддерживается интенсивный политический диалог, активно взаимодействуют правительства, регулярные контакты осуществляются по линии внешнеполитических ведомств, советов безопасности, налажена плотная совместная работа отраслевых министерств, расширяются межпарламентские обмены.



Отмечу, Россия – ведущий экономический партнёр Армении. По итогам прошлого года двусторонний товарооборот вырос на шесть процентов. Считаем такой результат серьёзным успехом, который достигнут в условиях нестабильной глобальной конъюнктуры. В целях дальнейшего расширения и диверсификации торговли в настоящее время прорабатывается возможность взаимных расчётов в национальных валютах.



Российские инвестиции в экономику Армении превысили три миллиарда долларов. В республике действуют около двух тысяч предприятий с российским капиталом. Активно развивается сотрудничество в сфере энергетики. Россия является крупнейшим поставщиком природного газа в Армению: 100 процентов армянского потребления – это российский газ. При содействии «Газпрома» реконструирован пятый энергоблок Разданской теплоэлектростанции, мощность доведена до 480 мегаватт. «Росатом» ведет модернизацию Армянской АЭС.

Успешно продвигается кооперация в горнорудной промышленности. Российская компания «Полиметалл» занимается в Армении освоением золоторудных месторождений. «РУСАЛ» инвестировал 120 миллионов долларов в совместное предприятие по выпуску алюминиевой продукции.



Россия помогает развитию транспортной инфраструктуры Армении. «РЖД» осуществляет масштабную программу технологического обновления железнодорожной сети, инвестиции – 500 миллионов долларов.

Установлены прочные партнёрские связи между областями Армении и более чем 70 субъектами Российской Федерации. В октябре прошлого года в Ереване прошел Пятый российско-армянский межрегиональный форум. Рассчитываем, что дальнейшему укреплению двусторонних обменов будет способствовать реализация программы межрегионального сотрудничества, подписанной 24 января и рассчитанной на 2016–2021 годы.



Особое значение для наших стран имеют тесные контакты между людьми, культурные, научные, образовательные связи. В российских вузах обучается около 5,5 тысяч армянских граждан, из них свыше полутора тысяч – за счёт российского федерального бюджета. В прошлом году в рамках программы сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере с успехом прошли перекрёстные Дни культуры – Армении и России соответственно.



При обмене мнениями по актуальным международным и региональным вопросам зафиксированы близость или совпадения позиций России и Армении. Наши страны стремятся координировать действия в рамках ООН. Мы успешно сотрудничаем в продвижении интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза и СНГ, развиваем конструктивные взаимодействия в ОДКБ, признательны армянским друзьям за совместное сотрудничество по этой важнейшей линии, за оказание гуманитарной помощи в Сирии: в октябре 2016-го и феврале этого года самолетами ВКС России доставлен гуманитарный груз из Армении в Республику Сирия.



Отдельное внимание уделили проблематике нагорнокарабахского урегулирования. Россия продолжает оказывать всяческое содействие поиску взаимоприемлемых развязок конфликта как в рамках Минской группы ОБСЕ, так и в ходе прямых контактов с Ереваном и Баку.



В завершение хочу поблагодарить наших коллег и лично Сержа Азатовича Саргсяна за содержательный и плодотворный диалог, который состоялся сегодня. Уверен, достигнутые договорённости будут способствовать дальнейшему углублению российско-армянского стратегического партнёрства.



Благодарю вас за внимание.