Президент Серж Саргсян встретился с Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым

В рамках официального визита в Российскую Федерацию Президент Серж Саргсян сегодня встретился с Председателем Правительства России Дмитрием Медведевым.



В ходе состоявшейся беседы Президент РА и Премьер-министр РФ обсудили, как протекает существующее по всем направлениям взаимодействие между двумя государствами - стратегическими партнёрами, обобщили результаты выполненной до сих пор работы и обсудили возможности расширения торгово-экономического сотрудничества.

Помимо двусторонних армяно-российских отношений, Серж Саргсян и Дмитрий Медведев коснулись также вопросов эффективного применения механизмов взаимодействия в рамках ЕАЭС. Президент Республики и Премьер-министр РФ обменялись мнениями о перспективах развития сотрудничества ЕАЭС с другими государствами и о шагах, которые РА и РФ предпринимают в этом направлении. Вопросы диверсификации путей коммуникации Армении и России также были в ряду стержневых тем обсуждения Президента Саргсяна и Премьер-министра Медведева.