На линии соприкосновения погиб армянский военнослужащий

25 апреля на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Арцаха, дислоцированной на северном направлении линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск, при невысненных пока обстоятельствах смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Карен Арменович Аветисян, 1998 г.р. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах.

Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие. Министерство обороны Арцаха разделяет боль тяжелой утраты и выражает поддержку членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего.