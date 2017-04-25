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АрмияՕбщество

На линии соприкосновения погиб армянский военнослужащий



25 апреля на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Арцаха, дислоцированной на северном направлении линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск, при невысненных пока обстоятельствах смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Карен Арменович Аветисян, 1998 г.р. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах.

Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие. Министерство обороны Арцаха разделяет боль тяжелой утраты и выражает поддержку членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего.

 

 


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Комментарии (1)
1. Արսեն01:36 - 26 апреля, 2017
ՊՆ-ը զորամասերում հոգեբանների փոխարեն քահանաներ է պահում-բուծում, արդյունքում հակառակորդի պատճառով մեր գրեթե ամենօրյա զոհերին գումարվում են նման անդառնալի կորուստները:
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