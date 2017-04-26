“Тарон-Авиа” начала выполнять полеты в российские города

Базирующаяся в Гюмри авиакомпания “Тарон-Авиа” вчера выполнила свой первый регулярный рейс в Краснодар (номер рейса H7 731) и обратно в Гюмри (номер рейса H7 732).

Сегодня утром самолет с номером EK-73797, носящий имя Мгера Мкртчяна, выполнил полет из Гюмри в Ростов-на-Дону (H7 727). Самолет уже успел вернуться из Ростова (H7 728).

Как известно, по вторникам и четвергам “Тарон Авиа” будет летать в Краснодар, а по средам – в Ростов-на-Дону и Самару. При этом с 3 июня полеты в Ростов будут осуществляться по четвергам и субботам.

Учредитель и гендиректор “Тарон-Авиа” Гарник Папикян сообщил телекомпании “Ширак”, что с июня начнутся полеты в Москву и Сочи, для чего в Гюмри будет доставлен второй самолет авиакомпании. Напоманим, что остальные два самолета (EK-73775 и EK-73772) все это время продолжают эксплуатироваться в Судане.

Вскоре после возвращения из Ростова самолет “Мгер Мкртчян” вылетел в Самару (H7 771), где совершит посадку чуть позже предусмотренного – около 16.40 по ереванскому времени.

На снимке: по данным следящего за полетами в онлайн-режиме сайта flightradar24.com, в настоящее время самолет “Мгер Мкртчян” находится в небе над Северным Кавказом