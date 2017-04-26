Мать Доставщика хлеба: “Имя моего сына используют в целях бизнеса”

“Имя моего сына используют в целях бизнеса. Именем Артура спекулируют, собирают какие-то суммы, открывают счета”,- сообщила Hetq.am мать умершего недавно Доставщика хлеба Артура Саркисяна Донара Петросян.

В последние дни до г-жи Донары дошли слухи о том, что для семьи Артура Саркисяна организуются сборы пожертвований с целью благоустройства его могилы, проведения обряда сороковин.

Брат Артура Арсен натолкнулся в социальной сети Фейсбук на сделанную от имени пользователя Гаянэ Аслибекян запись об организации сбора пожертвований.

Все это происходит без нашего ведома, уверяет г-жа Донара. Она призвала прекратить эти действия. “Без стыда заявляют о том, что семья Артура собирает деньги”,- сказала наша собеседница, попросив не позорить их, тем более, что они никогда ни у кого денег не просили.

Донара Петросян не знает, кто собирает деньги, кто выступает от имени семьи Артура.

По ее словам, сын, даже находясь в тюрьме, говорил: если принесут деньги от имени членов группы “Сасна црер”, не берите, это принадлежит им. “Выйдя из тюрьмы, Артур потратил перечисленные на его имя суммы на благотворительные цели”,- отметила госпожа Донара.

Она подчеркнула, что не имеет расчетного счета, деньги не получает, хочет перезахоронить сына в селе Бюраван Араратской области. “Мы своими силами благоустроим могилу. А если люди захотят помочь семье Артура, то его семья – это я”,- добавила Донара Петросян.

Она отметила, что ей очень трудно каждый раз добираться из Бюравана на Шаумянское кладбище в Ереване. “В деревне я за пять минут дойду до могилы сына, побеседую с ним и вернусь обратно”. По вопросу перезахоронения мать Артура советовалась с Алеком Енигомшяном: “Он сказал, что Артур должен быть захоронен в достойном его месте, но я ответила: уже поздно, я решила увезти своего сына…”