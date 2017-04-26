Президент принял специального представителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Герберта Залбера.



Президент Республики в начале встречи прежде всего поздравил Герберта Залбера с тем, что Совет ЕС продлил его миссию, и пожелал успехов. Серж Саргсян отметил, что в Армении также придают большое значение работе господина Залбера, основной целью которой является формирование атмосферы доверия между сторонами для мирного урегулирования НК конфликта, что может наилучшим образом быть полезными и способствовать усилиям, предпринимаемым сопредседателями Минской группы ОБСЕ в направлении урегулирования проблемы.

На встрече собеседники коснулись отношений Армения-Евросоюз, состоявшихся в Армении парламентских выборов и предстоящей после них работы правительства и начатых в разных сферах реформ, а также возможностей продвижения процесса урегулирования НК проблемы.

Специальный представитель ЕС поздравил с успешным проведением в Армении выборов в НС, подчеркнув, что Армения этими выборами сделала серьёзный шаг вперёд с точки зрения и стабильности, и укрепления в стране демократии, а в направлении решения некоторых замеченных проблем, согласно Герберту Залберу, можно работать.

Специальный представитель ЕС с удовлетворением говорил также о зафиксированных в последнее время итогах отношений РА-ЕС, отметив состоявшийся в феврале 2017 года визит Президента РА в Брюссель, во время которого было объявлено о завершении переговоров по соглашению о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве РА-ЕС, а 21 марта в Ереване состоялось предварительное подписание соглашения.

Президент Республики выразил благодарность за поздравление и подчеркнул важное значение помощи, которую ЕС оказал на этапе подготовки к выборам. По его словам, эта помощь оказала влияние в деле проведения соответствующих международным критериям выборов.

На встрече Президент Серж Саргсян и специальный представитель ЕС Герберт Залбер обсудили возможности прогресса в процессе урегулирования НК конфликта, существующие на нынешнем этапе проблемы и поводы для озабоченности, вопросы, касающиеся возможной помощи ЕС в вопросе мирного урегулирования проблемы. Специальный представитель ЕС заверил, что Евросоюз заинтересован и хочет в границах своих возможностей способствовать разрешению проблемы, помогая усилиям занимающихся этим вопросом стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.