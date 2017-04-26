Скрывшие свои доходы кандидаты в депутаты не привлечены к ответственности

В преддверии выборов в Национальное Собрание Hetq.am изучил представленные в Центризбирком декларации кандидатов в депутаты и выяснил, что некоторые из них скрыли свои реальные доходы.

Неполные декларации представили, в частности, члены правящей Республиканской партии Армении Ваан Арутюнян, Хосров Арутюнян, Грант Григорян, Наири Саакян, а также председатель партии “Армянское возрождение” Артур Багдасарян.

Мы направили письменные запросы в ЦИК, Прокуратуру и Комиссию по этике высокопоставленных должностных лиц с целью выяснить, какая из этих структур предприняла какие-либо шаги по изучению деклараций указанных кандидатов и установлению для них меры ответственности за сокрытие доходов.

Вот какие ответы мы получили.

Центральная избирательная комиссия

В ответе ЦИК говорится, что Избирательный кодекс не предусматривает для Центризбиркома обязанности или полномочия на изучение представляемой кандидатом декларации об имуществе и доходах, выявление ошибок или осуществление администрирования на основании обнаруженных недостатков. То есть закон не предусматривает какую-либо санкцию за неправильное заполнение декларации, более того, санкция не предусмотрена даже за непредставление декларации.

“Декларации кандидатов в депутаты, участвовавших в выборах в Национальное Собрание 2 апреля 2017 г., не подвергались изучению со стороны ЦИК”,- говорится в направленном нам ответе.

Прокуратура

Из Прокуратуры тоже сообщили, что не имеют конституционно-правового обязательства по изучению деклараций кандидатов в депутаты, отметив, что не получали из Комиссии по этике высокопоставленных должностных лиц сообщение о содержащихся в декларациях ошибках .

Комиссия по этике высокопоставленных должностных лиц

Комиссия по этике высокопоставленных должностных лиц тоже сослалась на Избирательный кодекс, в частности, на ч.5 ст.8, согласно которой кандидаты в депутаты Национального Собрания представляют декларации об имуществе и доходах в Центральную избирательную комиссию. А высокопоставленные должностные лица представляют декларации в Комиссию.

Фактически ни одна из этих трех структур не имеет установленное законом обязательство по проверке достоверности деклараций кандидатов в депутаты и привлечению их к ответственности за сокрытие реальных доходов.

14 мая состоятся выборы в совет старейшин Еревана. Кандидаты уже начали представлять в ЦИК декларации. И среди них тоже могут оказаться лица, которые скроют свои доходы, тем более, что правовая ответственностсь за это не установлена.