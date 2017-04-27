Руководитель НСС не помнит, осуществлялся товарооборот с Азербайджаном или нет

Руководитель Национальной статистической службы РА Степан Мнацаканян на встрече с журналистами, которая состоялась по завершении заседания правительства, касаясь появившихся в ереванских магазинах азербайджанских яблок, сказал, что не помнит, существовали ли в последние годы торговые отношения с Азербайджаном или нет.

Мнацаканян порекомендовал журналистами поискать эти данные на сайте НСС armstat.am или поинтересоваться об этом в Комитете госдоходов.

“Полагаю, что такие данные (товарооборота с Азербайджаном. – Авт.) должны быть, но не уверен”,- сказал глава НСС, несколько раз уклонившись от ответа на вопрос, осуществляла ли Армения в последние годы товарооборот с Азербайджаном.

Мы последовали совету Степана Мнацаканяна и, изучив сайт НСС, выяснили, что по последним данным в 2015 г. Армения не импортировала товары из Азербайджана.