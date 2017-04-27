Около ста семей, оставшихся без жилья вследствие землетрясения 1988 года, получат квартиры

В этом году из госбюджета будет выделено 560 млн драмов на решение жилищной проблемы семей, оставшихся без жилья вследствие землетрясения 1988 года. Проект решения представил на сегодняшнем заседании правительства председатель Госкомитета градостроительства Нарек Саркисян.

В Ширакской, Лорийской и Арагацотнской областях будут выделены сто квартир, из них 90 в Гюмри.

Как отмечается в проекте решения, в 2008-2016 гг. бенефициарами программы решения жилищной проблемы при поддержке государства была признана 5381 семья, однако квартиры получили 4728 семей.

После предоставления квартир еще ста семьям в вышеуказанных трех областях без жилья останутся 553 семьи. На решение их квартирного вопроса потребуется около 4 млрд драмов.

Как отмечается в проекте решения, после предоставления 90 гюмрийским семьям сертификатов на покупку квартир обязательства перед бенефициарами программы обеспечения жильем будут считаться выполненными.

Из этого следует, что в этом году в Гюмри не останется семей, лишившихся жилья вследствие землетрясения 1988 г.