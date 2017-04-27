Азербайджан и Беларусь подставили Интерпол по делу Лапшина – докладчик ПАСЕ

В ПАСЕ принят проект резолюции “Злоупотребление системой Интерпола: необходимость более надежных юридических гарантий” . Отчет подготовлен немецким депутатом Берндом Фабрициусом от группы Европейской национальной партии.

ПАСЕ рекомендует принять меры и положить конец злоупотреблению системой “красных уведомлений”, которые выдаются Интерполом по запросу стран-участниц и позволяют полиции сотрудничать с государствами-членами с целью ареста и экстрадиции лиц, находящихся в розыске.

В ходе слушаний проекта резолюции выступила член армянской делегации Наира Карапетян. Поблагодарив докладчика за проделанную работу, депутат отметила, что в документе справедливо приводятся случаи злоупотребления системой Интерпола, в частности, по делу Лапшина. “Злоупотребление системой Интерпола абсурдно, но оно продолжилось спустя всего две недели после экстрадиции Лапшина, когда власти Азербайджана выдвинули новые иски против трех членов Европейского парламента, посетивших Нагорный Карабах с целью изучения ситуации в рамках проведения там конституционных реформ”, - отметила Н. Карапетян.

В свою очередь азербайджанский депутат Вузал Гусейнов заявил, что “Лапшин является жертвой армянской пропаганды, и Армения обманным путем заманивает иностранцев совершать незаконные визиты на оккупированную территорию Азербайджана, а затем пытается использовать их в своей политической пропаганде”.

В ходе слушаний докладчик отметил, что обе страны (Азербайджан и Беларусь. – Ред.) допустили злоупотребления и, тем самым, подставили Интерпол по делу Лапшина. “Вот почему мы считаем, что в будущем Интерпол должен будет опубликовать информацию о том, были ли выданы “красные уведомления”, - отметил Фабрициус.

В отчете, в частности, отмечается: ”Резкое увеличение числа таких уведомлений за последнее десятилетие и предполагаемое злоупотребление ими со стороны некоторых государств-членов, которые используют эти уведомления в целях политического преследования, подавления свободы выражения мнений или преследования представителей политической оппозиции за пределами границ этих стран, представляют собой серьезную проблему для системы”, - отмечается в резолюции.

Докладчик привел ряд примеров таких злоупотреблений, в том числе дело блогера Александра Лапшина, арестованного в декабре 2016 года в Минске в соответствии с “красным уведомлением”, направленным Азербайджаном. В результате Лапшина, являющегося гражданином России, Украины и Израиля, экстрадировали в Азербайджан. В вину блогеру вменяется посещение им Нагорного Карабаха в 2011 и 2012 годах.

Кроме того, в докладе указывается еще одно дело, связанное с Азербайджаном. Это дело Азера Самадова, который, опасаясь политических преследований, покинул Азербайджан после того, как в 2003 году поддержал кандидата, выступавшего против президента Алиева. Впервые Самадов был арестован в Грузии, обвинен в «участии в общественных беспорядках» по статье 220 Уголовного кодекса Азербайджана. Позднее он был признан УВКБ ООН беженцем и получил убежище в Нидерландах. Однако в 2009 году Самадов снова был задержан Интерполом по запросу Азербайджана в аэропорту Амстердама. Окончательно “уведомление” было снято с Самадова только через 8 лет, в 2015 году, на основании политики по вопросам беженцев Интерпола.

«Злоупотребление процедурами Интерпола поднимает вопросы подотчетности судебных органов как государств, злоупотребивших процедурами путем подачи неправомерных запросов или их исполнения, так и Интерпола – в той степени, в которой его ответственность связана с оказанием помощи государствам, нарушающим права человека”, - отмечается в документе. В нем также указывается необходимость введения более строгих гарантий и мер с тем, чтобы национальные центральные бюро запрашивали “красные уведомления”, а Интерпол распространял их только в тех случаях, когда имеются серьезные основания для подозрения преследуемого.

«Преследуемые лица не в состоянии оспорить“красные уведомления” перед национальными или международными судами. Иногда людей арестовывают и экстрадируют в страны, где они не могут ожидать справедливого суда или где им угрожают пытками. При этом эти люди даже не знают, что они были в списках Интерпола. Принимая во внимание ущерб, который могут нанести злоупотребления данной процедурой жизням невинных людей, препятствуя свободе их передвижения, ограничивая возможности их трудоустройства или предпринимательской деятельности, а также нанося ущерб их репутации, важно, чтобы в системе были выявлены слабые места и приняты меры по предотвращению подобной практики и возмещению ущерба”,- говорится в отчете.

В документе также подчеркивается, что преследуемые лица должны иметь возможность оспаривать “красные уведомления” в соответствии со справедливыми нормами национальных и международных гарантий по правам человека.

Комиссия указала на необходимость продолжения реформы систем Интерпола, а также призвала создать фонд для выплаты компенсации жертвам необоснованных запросов в Интерпол. Компенсацию должны выплачивать сами государства-нарушители по принципу “загрязнитель платит”.

Отметим, что по предварительной информации отчет будет обсуждаться на ближайшем заседании ПАСЕ в апреле.

Оксана Мусаелян

Страсбург