В Арцахе погиб армянский военнослужащий

28 апреля около 09:30 часов в результате выстрела со стороны противника в направлении оборонного пункта одной из воинских частей, дислоцированных на южном направлении Армии обороны, смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий срочной службы Мгер Феликсович Арзуманян, 1998 г.р.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Арцаха.

“Для выяснения деталей произошедшего проводится следствие. Министерство обороны Республики Арцах разделяет боль тяжелой утраты и выражает поддержку членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего”,- говорится в сообщении.