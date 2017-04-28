Педро Аграмунт не уходит

Президент ПАСЕ Педро Аграмунт не явился на заседание Бюро ПАСЕ, на котором ожидалось, что он объявит о своей отставке.

Как сообщил действующий председатель Бюро ПАСЕ Роджер Гейл, Бюро Ассамблеи выступило с официальным заявлением, в котором выражается мнение абсолютного большинства структуры.

“Президент ПАСЕ предпочел не явиться на заседание ПАСЕ, чтобы выступить с заявлением. В его отсутствии я возглавил Бюро, и мы приняли две резолюции. В первой выражено недоверие Бюро председателю Ассамблеи, во второй отмечается, что как результат председателю Ассамблеи не будет позволено совершать визиты, представлять или делать заявления от имени ПАСЕ”, - отметил Гейл. Он подчеркнул, что это полностью соответствует подходу, согласно которому принципы, договоренности и целостность Совета Европы и Ассамблеи намного важнее, чем отдельный ее представитель, и эта целостность должна быть сохранена.

В свою очередь депутат из Украины Георгий Логвинский сообщил, что ПАСЕ намерена изменить регламент по вопросу импичмента председателя.

Отметим, глава армянской делегации в ПАСЕ Эрминэ Нагдалян вынуждена была покинуть Страсбург по семейным обстоятельствам и не смогла присутствовать на заседании Бюро.

Оксана Мусаелян

Страсбург