Президент принял Госминистра Ливана Мишеля-Пьера Фараона

Президент Серж Саргсян сегодня принял Государственного министра Республики Ливан по вопросам планирования Мишеля-Пьера Фараона.



Президент Республики приветствовал гостя и возглавляемую им делегацию в Армении. Значимое событие 25-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Ливаном Президент Саргсян в очередной раз счёл хорошим поводом, чтобы высоко оценить традиционно тёплые связи двух народов и дружественные отношения между государствами. На встрече Президент с теплотой вспомнил о своём государственном визите в дружественный Ливан в ноябре 2012 года и попросил Госминистра передать Президенту Ливана Мишелю Ауну его тёплые приветствия и приглашение посетить Армению.



Серж Саргсян выразил надежду, что визит Госминистра Мишеля-Пьера Фараона и проходящие в рамках визита встречи и обсуждения в свою очередь придадут импульс армяно-ливанским отношениям, непрерывное укрепление которых вытекает из интересов двух народов.



Во время встречи Президент Республики наградил Госминистра Республики Ливан по вопросам планирования Мишеля-Пьера Фараона Орденом Дружбы за значительный вклад в дело развития армяно-ливанских экономических связей, а также укрепление дружбы между народами.



Госминистр Ливана выразил благодарность Президенту Сержу Саргсяну за присуждение ему высокой государственной награды и с удовлетворением сказал о своих состоявшихся в Армении встречах и обсуждениях. Он отметил, что в дни визита имел возможность ознакомиться с экономическими возможностями Армении, изучить инвестиционный климат, что произвело на него большое впечатление, и он считает, что созданы довольно хорошие условия для привлечения инвестиций.



Собеседники подчеркнули важную роль армянской общины Ливана с точки зрения укрепления межгосударственных связей и дружбы между двумя народами.

На встрече, помимо вопросов двусторонней повестки, была затронута также тема армяно-ливанского сотрудничества в многосторонних форматах.