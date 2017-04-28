Армянский предприниматель из Сирии: “Работающий человек найдет работу даже из-под земли”

Шанту Хаяляну 41 год. Но он не очень любит называть свой возраст, говорит, что девушки не захотят с ним общаться. Шант уехал из Алеппо, когда ситуация в Сирии была очень напряженной. Сперва отправился в Иорданию, а в феврале 2013 г. переехал в Армению. Говорит, что окончательно.

По специальности Шант программист, но в Армении решил наладить производство мыла и шампуней. Это было его хобби еще в Алепппо. Мыла готовила бабушка Шанта, а он смотрел и учился. Правда, после нескольких попыток в квартире потребовался ремонт, но это не остановило молодого человека.

Для того, чтобы начать в Армении собственное дело, Шант взял кредит на развитие малого и среднего бизнеса. Его продукция носит название «Beauty Products». Вначале предприниматель выпускал 4 вида мыла – с использованием моркови, душицы, петрушки и ромашки. Продукцию поставлял в магазины и аптеки на собственном автомобиле.

Сейчас ассортимент расширился до 20 видов мыла и 16 видов шампуней. Шант производит и различные масла. “Мы производим и новые виды глины – белую, зеленую, серую, мыла с использованием кунжутного, льняного, пшеничного и рисового молока”,- рассказал Шант. А в ближайшее время в продаже появятся кремы для кожи.

Сырье для продукции используется местное, за исключением оливкового и кокосового масел, которых в Армении нет. Так, морковное мыло готовится с использованием моркови из Арамуса. Несмотря на это, создаваемые Шантом Хаяляном товары не считаются органическими, так как для этого необходимо получить лицензию, что повысит стоимость продукции.

Производством Шант занимается в одиночку. Говорит, что просыпается утром рано и до позднего вечера успевает приготовить 120 кусков мыла. Сейчас он увеличил размеры форм, чтобы быстрее заканчивать работу.

Бизнес сейчас находится в Иджеване, но Шант хочет расшириться и уже арендовал помещение в Ереване. В Иджеване и Ванадзоре Шант бесплатно обучил инвалидов производить мыло. А со следующего месяца он хочет каждый месяц отправлять 120 кусков мыла в воинские части Арцаха.

Шант не собирается уезжать из Армении. Мало того, он хочет перевезти сюда находящихся сейчас в Сирии и Ливане двух сестер и родителей. Предприниматель говорит, что препятствия на его пути всегда носили финансовый характер.

Шант уверяет, что работающий человек всегда сможет найти работу. “Если работаешь правильно и честно, если никого не обманываешь, тебе никто не помешает”,- говорит мой собеседник. По его словам, жалуются в том случае, если не хотят брать на себя ответственность.

С целью повышения качества своей продукции Шант намерен в ближайшее время поступить в Иджеванский университет. Будет изучать органическую химию.

Видео: Оганнес Ишханян и Татев Хачатрян