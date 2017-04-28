Премьер-министр и посол Аргентины обсудили вопросы развития экономических связей

Премьер-министр Карен Карапетян сегодня принял Чрезвычайного и полномочного посла Аргентинской Республики в Республике Армения Гонсало Уриолабеитиа.



Премьер-министр отметил, что две страны имеют прочные дружественные связи, которые обусловлены также жизнеспособной армянской общиной Аргентины и Армения готова расширить повестку дня сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес. Карен Карапетян отметил важность развития торгово-экономических отношений, отметив, что хотя Аргентина в Армении по объему иностранных инвестиций имеет большую долю, тем не менее, показатели товарооборота не находятся на должном уровне, и еще многое предстоит сделать в направлении полноценного использования имеющегося потенциала. Премьер-министр предложил рассмотреть вопрос организации для аргентинского бизнеса в нашей стране бизнес-форума или открытых дней с целью ознакомления с инвстиционными возможностями рынков Армении и третьих стран. Глава Правительства также отметил успешное проведение в Армении «Недели аргентинского вина».



По словам Гонсало Уриолабеитиа, Аргентина всегда придавала важное значение развитию отношений с дружественной Арменией, которые сегодня находятся на высоком уровне и нужно работать, чтобы этот подход в равной степени нашел выражение и в сфере экономического сотрудничества. Он отметил, что посольство активно работает с соответствующими государственными ведомствами вокруг взаимовыгодных инвестиционных программ и представил детали их реализации.



Собеседники выразили единое мнение в том, что для армяно-аргентинского экономического сотрудничества особую важность имеет сфера сельского хозяйства. Стороны обменялись мнениями по вопросам организации агробизнеса, приобретения сельхозтехники и оборудования, организации консультационных работ, отметили важность осуществления шагов, направленных на стимулирование туризма.