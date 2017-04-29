В направлении армянских позиций было произведено более 350 выстрелов

На линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск 28-го и в ночь на 29-е апреля противник из огнестрельного оружия различного калибра нарушил режим прекращения огня около 35 раз, произведя в направлении армянских позиций более 350 выстрелов.

На южном направлении линии соприкосновения ВС Азербайджана применили также 60-мм миномет (3 снаряда) и станковый автоматический гранатомет (2 снаряда).

Передовые подразделения Армии обороны с целью подавления наступательной активности противника прибегли к ответным действиям, сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах.