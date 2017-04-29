Понедельник, 15 мая

Օбщество

Число посещающих Армению туристов выросло на 18%



В первом квартале (январь-март) 2017 г. в Армению прибыло 1.298.533 туриста, что на 18% больше показателя того же периода 2016 г.

В январе-марте 2017 г. в туристических целях из страны уехали 1.266.324 человека, что уступает числу прибывших в Армению граждан. Тем не менее, первый показатель на 17% превышает показатель того же периода прошлого года.

Эти данные представила Национальная статистическая служба РА.

В целом первый квартал года – наиболее активный туристический период, поскольку совпадает с Новым годом и иранским праздником Новруз. 


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Комментарии (3)
1. Գրիգոր21:20 - 2 мая, 2017
Հայաստանի պարագայում ժամանած զբոսաշրջիկների թիվը հակադարձ համեմատական է արտագաղթած հայաստանցիների թվին: Մնացողների համար էլ ուրախանալու բան չկա՝ արտադրող ազգից վեր են ածել սպասարկողների ցեղի:
2. Արմենակ Եղիայեան21:46 - 2 мая, 2017
Գրիգո՛ր, Այս տեսակէտդ հիմնաւորող որեւէ թիւ ու փաստ չես բերած: Ամէն ինչ ըսուած է յոռետեսական խորքի վրայ միայն:
3. Արթուր Խաչատրեան21:10 - 5 мая, 2017
Արմենակ Եղիայեան, լաւատեսական խորքի վրայ ասեմ, գուցէ ՇԱՏ ուրախանաք՝ Հայաստան ժամանում են մեծ մասամբ պարսիկները՝ սեքսի ու հարբելու համար ու ռուսները՝ որպէս իրենց տարաշխարհիկ ծայրագաւառ։ Հայաստանցի հասարակ մարդուն ՈՉ ՄԻ օգուտ չկայ Հայաստանի իբրեւ թէ տուրիզմից։ Իսկ այն, որ Հայաստանում մնացողի համար ուրախանալու բան չկայ, առնուազն պէտք է զոյգ աչքով կոյր լինել դա չտեսնելու համար։ Այնպէս որ Գրիգորը շատ էլ ճիշտ է գրել, որ արտադրող ազգից վեր են ածել սպասարկողների ցեղի։ Ի՞նչ ենք արտադրում, ասէք տեսնեմ (չասէք՝ ծիրանի չիրով շոքոլա….), մի՞թէ այսօր Երեւանը ողողած համատարած սրճարաններն ու ռեստորանները սպասարկում են տեղացիներին։ Յարգելի՛ սփիւռքահայ հայրենակիցներ, մի քիչ լայն բացէք ձեր աչքերը, մի՛ խաբուէք Երեւանի կենտրոնից միայն ձեզ ծանօթ հայաստանեան իրականութեանը, իրականում ամեն ինչ շատ աւելի ողբերգական է, Հայաստանը մեռնում է, ամեն ինչ կամաց-կամաց կորցնում ենք, անցած տարի էլ ռազմավարական նշանակութիւն չունեցող 800 հեկտար հող հայրենի կորցինք՝ 120 երիտասարդի մահով (ինչը նշանակում է, որ 120 հայ աղջիկ պիտի չամուսնանայ եւ առնուազն 120 հայ երեխայ չպիտի ծնուի), իսկ դուք, շատ ցաւալի է, անկարող էք դա տեսնել եւ տեսնողին էլ խելք էք սովորեցնում, թէ՝ «տեսակէտդ հիմնաւորող որեւէ թիւ ու փաստ չես բերած» եւ «Ամէն ինչ ըսուած է յոռետեսական խորքի վրայ միայն»։ ՄԻ ՕՐ ԽԵԼՔԻ ԿԳԱ՞Յ ՄԵՐ ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԸ, ԹԷ՞ ԴԱՏԱՊԱՐՏՈՒԱԾ ԵՆՔ ԱՅՍՊԷՍ ԱՆԽԵԼՔ, ԱՆԱՐԺԱՆԱՊԱՏԻՒ ՈՒ ԱՆԹԱՍԻԲ ՈՒ ՎԱՏԸ ՅԱՆԴՈՒՐԺՈՂ ԼԻՆԵԼ ՅԱՒԷՐԺ։
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