Число посещающих Армению туристов выросло на 18%

В первом квартале (январь-март) 2017 г. в Армению прибыло 1.298.533 туриста, что на 18% больше показателя того же периода 2016 г.

В январе-марте 2017 г. в туристических целях из страны уехали 1.266.324 человека, что уступает числу прибывших в Армению граждан. Тем не менее, первый показатель на 17% превышает показатель того же периода прошлого года.

Эти данные представила Национальная статистическая служба РА.

В целом первый квартал года – наиболее активный туристический период, поскольку совпадает с Новым годом и иранским праздником Новруз.