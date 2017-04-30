На южном направлении линии соприкосновения ВС Азербайджана применили 60-мм миномет

На линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск 29-го и в ночь на 30-е апреля противник из огнестрельного оружия различного калибра нарушил режим прекращения огня более 35 раз, произведя в направлении армянских позиций около 630 выстрелов.

На южном направлении линии соприкосновения ВС Азербайджана применили также 60-мм миномет (2 снаряда).

Передовые подразделения Армии владеют оперативно-тактической ситуацией и продолжают уверенно нести боевую службу. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах.