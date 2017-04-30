Денежные средства главы столичного округа Кентрон в несколько десятков раз превышают его доходы

Руководитель ереванского округа Кентрон Ара Садоян выдвинут кандидатом в члены столичного совета старейшин, выборы в который пройдут 14 мая. Садоян включен в список Республиканской партии Армении под номером 34.

В связи с выдвижением кандидатом в совет старейшин Ара Садоян представил в Центризбирком декларацию об имуществе и доходах, которая охватывает период с 1 апреля 2016 г. по 1 апреля 2017 г. Согласно декларации, единственным источником дохода кандидата является его зарплата в размере 4 млн 800 тыс. драмов. Однако денежные средства главы префектуры в несколько десятков раз превышают его доходы.

Ара Садоян имеет земельный участок площадью 10 гектаров в общине Ошакан Арагацотнской области, а также также два здания и строения, местонахождение которых не указано. Одно из этих строений площадью 132,5 кв.м находится по адресу Туманяна, 11а, второе площадью 247 кв.м – на улице Каджазнуни. Судя по названиям улиц, недвижимость находится в Ереване.

Ара Садоян задекларировал также автомобиль Hyundai Azera 3.0L 2011 г. Для получения информации мы обратились к кандидату, но тот не отреагировал на наш запрос и не пояснил, где находится задекларированное им недвижимое имущество, с какой целью используется и как образовались денежные средства, в несколько десятков раз превышающие его доходы.

Фото с Фейсбуковской страницы А.Садояна