Понедельник, 15 мая

Օбщество

Президент Серж Саргсян присутствовал на праздничном мероприятии, посвящённом Дню Труда



Президент Серж Саргсян и госпожа Рита Саргсян сегодня в спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна присутствовали на организованном компанией "Гранд Холдинг" в связи с Днём Труда праздничном мероприятии чествования армянских трудящихся, в котором приняли участие более семи тысяч работников компании.

Президент Республики наградил главного технолога ООО "Гранд Кенди" Серёжу Овакимяна медалью "За трудовые заслуги" за многолетний добросовестный и плодотворный труд.


Главная страница



Написать комментарий
Спасибо за ваш комментарий. Ваш комментарий должен быть подтвержден администрацией.

Последние новости

Все новости

Архив
 
 