Президент Серж Саргсян присутствовал на праздничном мероприятии, посвящённом Дню Труда

Президент Серж Саргсян и госпожа Рита Саргсян сегодня в спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна присутствовали на организованном компанией "Гранд Холдинг" в связи с Днём Труда праздничном мероприятии чествования армянских трудящихся, в котором приняли участие более семи тысяч работников компании.



Президент Республики наградил главного технолога ООО "Гранд Кенди" Серёжу Овакимяна медалью "За трудовые заслуги" за многолетний добросовестный и плодотворный труд.