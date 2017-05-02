Феномен Калавана: модель развития общины, которую можно применить в селах Армении

Калаван из забытого селения превратился в туристический центр. Не имея благоустроенных дорог и современных гостиниц, это село в Гегаркуникской области каждый год принимает до двух тысяч любителей археологических раскопок, приключений и экотуризма. А ведь в недавнем прошлом каланаванцы, не видя никаких перспектив, покидали село.

Это Роб, Роберт Гукасян. Его семья переехала в Калаван в конце 80-х из азербайджанского города Сумгаит. Когда начались армяно-азербайджанские столкновения, проживавшие в армянском селе Амрхер азербайджанцы обменялись домами с армянами из Шамхорского района. Амрхер стал Калаваном.

Село находится на высоте 1600 м над уровнем моря. В окрестностях имеются гробницы, стоянка каменного века. Памятник “Калаван-1” датируется 14-м тысячелетием, а “Калавану-2” более 34 тысяч лет. Роберт – археолог и зоолог-самоучка. Формально он не получил образования, но это не мешает ему бывать в различных странах мира, участвовать во многих научных экспедициях. Он был участником всемирного форума экстремального туризма на Аляске, где выступил с докладом, участвовал в семинаре по экотуризму в Американском университете Армении.

В 2012 г., вернувшись с раскопок, Роберт увидел, что из-за отсутствия инфраструктур его односельчане покидают село, число учеников в местной школе сократилось.

“Я попытался разобраться в ситуации. В 2013-ом начал предпринимать первые шаги по развитию общины. Мы создали “ТаймЛенд”, который потом был реорганизован в фонд. “ТаймЛенд” взялся за организацию приключенческого туризм. Турист получал возможность жить бытом человека каменного века. “ТаймЛенд” – это территория, на которой в течение десятков тысяч лет ничего не менялось. И это привлекло людей. Приехали наши друзья, потом они привезли своих друзей и так далее. Мы всерьез занялись развитием общины. Я изучил человеческие и природные ресурсы и с удивлением обнаружил, что они у нас огромные. Многие скептически отнеслись к нашей идее, но я был уверен, что у нас все получится. Первым нашим шагом стало то, что мы решили превратить наши слабые стороны, в частностии отсутствие дорог и магазинов, в преимущество. И благодаря этому сегодня мы имеем в Калаване то, что имеем”,- отметил Роберт Гукасян.

Многие известные своей деятельностью в других странах армянские и иностранные специалисты уже купили в Калаване дом и основали в Армении хозяйство.

Среди них немецкий археолог, профессор археологии Тюбингенского университета Ганс Петер Уерпман, который около 30 лет руководил раскопками в Трое.

Научный сотрудник Института археологии Ваге Бояджян, директор Экологического центра Американского университета Армении Ален Амирханян и еще несколько человек приобрели в Калаване дом, который изображен на этом снимке. Владельцами этого дома являются семь человек. В их числе координатор молодежных программ развития международной организации “Ворлд вижн”, австралийка Кейт Уильямс, которая в настоящее время работает в Камбодже.

Юрист Артур Григорян тоже купил дом в Калаване и сейчас занимается органическим сельским хозяйством. У себя в саду Артур посадил фруктовые деревья с тем, чтобы в дальнейшем основать небольшое сельскохозяйственное производство. А его конечная цель – привозить в Калаван любителей агротуризма.

Специалист по общинному развитию Ваге Дарбинян строит в селе небольшую гостиницу.

Юсик Саркисян работает в международной организации “Ворлд вижн”. Воодушевленный перспективой изменения среды в Калаване он тоже купил здесь дом.

Каждый из этих людей рассказал о том, как и с какой целью он приехал в Калаван.

Артур Григорян, юрист: “Если ты говоришь людям, что горнодобывающая промышленность – это не путь, а я занимаюсь проблемами экологии, то ты должен показать им перспективу. Я решил на собственном примере показать крестьянам, что сельское хозяйство – это не мучительный труд. Современные технологии позволяют заниматься органическим, то есть наиболее чистым видом сельскохозяйственной деятельности, которое может превратиться в бизнес. Я также пытаюсь показать, что если в век Интернета ты занимаешься не офисной работой, то ты можешь жить в деревне и, используя Интернет, параллельно работать в любой организации мира.

Артур уже является жителем Калавана. Сейчас он ремонтирует дом, чтобы перевезти сюда из Еревана своих родителей.

На вопрос, почему именно Калаван, Артур ответил: “В Калаване есть Роберт, разработавший такую модель общинного развития, согласно которой важное значение имеет занятость каждого члена общины. Эта модель не предусматривает, чтобы приехал кто-то извне, построил гостиницу, а местные жители были бы просто работниками. Нет, они должны создавать здесь свое хозяйство, свой бизнес”.

В Калаване нет газоснабжения. Артур Григорян считает это преимуществом. Очень скоро здесь начнут развивать солнечную энергетику.

Юсик Саркисян, экономист: “Нас всех привела в Калаван идея. Это интересное движение, которое захватило и меня. Когда я покупал здесь дом, моей основной целью было участие в процессе развития села.

Во всех селах Армении, куда мы приезжали, у нас просили в основном тракторы. В Калаване мы делаем акцент на конкурентоспособных сторонах общины. Здесь организуются палаточные лагеря, приезжают большие группы людей. Это село – прекрасный пример общинного развития. Калаванскую модель можно применять в любом селе”.

Ваге Дарбинян, специалист по общинному развитию: “Моей первой мотивацией было желание стать частью этой общины. Здесь налаживают хозяйство люди, озабоченные будущим Армении. Я понял, что хочу общаться и дружить с такими людьми, участвовать в этом деле. Затем появилась идея иметь здесь дом, развернуть небольшой бизнес. Я работаю в авторитетной организации, имею стабильный доход, а выходные хочу проводить в нестандартной форме. Хочу приезжать в деревню, общаться с местными жителями. Я работаю в сфере туризма и убежден, что туристы многому могут научиться у местных, что будет способствовать положительным изменениям в общине.

В разговоре с нами Роберт говорит: люди, живя в окружении такого богатства, не осознают, что являются носителями этого богатства. Мы должны помочь им понять, какие у них преимущества, как можно их использовать”.

На вопрос, как он собирается организовать деятельность своей небольшой гостиницы, чтобы калаванцы имели от этого выгоду, Ваге ответил: “Подход состоит в следующем: все, что здесь делается, должно оставаться в Калаване. И строительство, и дальнейшее обслуживание гостиницы должно осуществляться калаванцами. Мы также обучаем нескольких местных жителей организации экопоходов”.

Роберт Гукасян не видит необходимость создания в Калаване крупных гостиниц и ресторанов. Он занят поисками программ содействия развитию органического сельского хозяйства, чтобы каждый калаванец смог изменить качество своей жизни.

“Ключ к развитию общины – вера. Если бы в 2012 г. меня спросили, верю ли я в то, что в деревне произойдут положительные изменения, я бы однозначно ответил: нет.

А сегодня большая часть населения готова переоборудовать свой дом в хостел. Сейчас мы пытаемся помочь им в этом, чтобы люди смогли наладить свой бизнес”,- отметил Роберт.

В соответствии с разработанным им планом развития общины в Калаване должны быть созданы идеальные условия для экотуризма. Село должны посещать люди, которые любят природу и хотят наслаждаться отдыхом без излишней роскоши.