Понедельник, 15 мая

АрмияՕбщество

На линии соприкосновения ВС Азербайджана применили 60-мм миномет



На линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск 1-го и в ночь на 2-е мая противник из огнестрельного оружия различного калибра нарушил режим прекращения огня более 40 раз, произведя в направлении армянских позиций около 540 выстрелов.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах, на южном направлении линии соприкосновения ВС Азербайджана применили также 60-мм миномет (2 снаряда).

Передовые подразделения Армии обороны продолжали увверенно нести боевое дежурство, прибегая в случае необходимости к ответным действиям.


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