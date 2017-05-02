На линии соприкосновения ВС Азербайджана применили 60-мм миномет

На линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск 1-го и в ночь на 2-е мая противник из огнестрельного оружия различного калибра нарушил режим прекращения огня более 40 раз, произведя в направлении армянских позиций около 540 выстрелов.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах, на южном направлении линии соприкосновения ВС Азербайджана применили также 60-мм миномет (2 снаряда).

Передовые подразделения Армии обороны продолжали увверенно нести боевое дежурство, прибегая в случае необходимости к ответным действиям.