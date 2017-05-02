Кандидат в члены совета старейшин Еревана задекларировала золотые украшения на 10 миллионов драмов

Не прошедшие в парламент кандидаты от Республиканской партии Армении на этот раз решили баллотироваться в совет старейшин Еревана. В их числе и начальник управления по организационным вопросам мэрии Еревана Арминэ Варданян.

На выборах в Национальное Собрание Варданян занимала 100-е место в списке РПА. На предстоящих 14 мая выборах в столичный совет старейшин она уже 56-я.

Судя по биографии кандидата, она всегда занимала должности в государственных органах. В мэрии Еревана работает с 2014 г.

Не секрет, что работники государственных структур или органов местного самоуправления получают скромную зарплату, соответственно и их имущество тоже должно быть скромным.

Между тем, из представленной в Центризбирком декларации Арминэ Варданян следует, что хотя ее зарплата в мэрии составляет 3 млн 126 тыс. драмов, денежные средства и имущество этого кандидата намного превышают ее зарплату за несколько лет.

Арминэ Варданян имеет и несколько единиц недвижимости. Ей принадлежат две квартиры в Ереване – на улицах Байрона и и Арташисян, а также земельный участок в селе Арзни Котайкской области.