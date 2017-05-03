Сыновья Гагика Хачатряна строят в Лос-Анджелесе новую виллу

Мы уже писали о том, что сыновья бывшего министра финансов Армении Гагика Хачатряна 21 апреля продали за 18,8 млн долларов принадлежавшую им виллу в районе Вествуд Лос-Анджелеса, которую в 2010 г. приобрели за 11 млн долларов. Вилла расположена по адресу 355 South Mapleton Drive. Покупателем зарегистрирован некий Kykl Bh Sa.

Кроме того, 5 августа 2011 г. сын Г.Хачатряна Гурген приобрел за 14,4 млн долларов другую виллу, которая находится на той же улице, по адресу 530 South Mapleton Drive. Вилла оформлена на “Veto Trust” и ее управляющего (trustee) Гургена Хачатряна.

Виллы Хачатрянов по положению на 2 мая 2015 г.

Напомним, что еще одным управляющим “Veto” является один из близких людей братьев Хачатрянов Абраам Степанян (Abraham Stepanian), о котором мы писали в первой статье. “Veto Trust” был зарегистрирован 11 мая 2011 г., а спустя восемь дней, 19 мая, купленная сыновьями экс-министра вилла (номер 355) была передана ими “Veto” и управляющему трастом А.Степаняну. А недавно, как мы уже сообщили, вилла была продана.

ООО “WRH” и его шефы

Что касается дома номер 530, то 31 июня 2016 г. он был передан ООО “WRH”. В находящихся в нашем распоряжении документах сделка передачи представлена как “trustee’s deed (transfer)” (см.снимок).

По сообщению источника Hetq.am, состоялась всего лишь передача имущества от траста указанной компании. Со стороны “Veto Trust” сделку, согласно документам, осуществил трастовый управляющий (траст может иметь несколько управляющих) Тед Тадевос Хачатрян (Ted T. Khachatrian).

ООО “WRH” было основано 11 февраля 2016 г. Согласно сайту госсекретаря Калифорнии (в США этот чиновник является хранителем печати и официальных документов данного штата), директором “WRH” является тот же Тед Хачатрян, по адресу проживания которого (квартал Толука Лейк в Лос-Анджелесе, 4241 Cahuenga Blvd, West Toluca Lake) и зарегистрирована компания. А согласно информационной базе corporationwiki.com, владельцем “WRH” является другое юридическое лицо – корпорация “A&S Management & Consulting” , пост председателя которой занимает Абраам Степанян.

Вышеизложенное означает, что “WRH” и Тед Хачатрян, как и “Veto Trust” и Абраам Степанян, непосредственно связаны с сыновьями Гагика Хачатряна.

Кто такой Тед Хачатрян

Тед Хачатрян, как и Абраам Степанян, является специалистом по недвижимости. На его фейсбуковской странице указано, что он из Лос-Анджелеса, учился в Калифорнийском университете, работает агентом по недвижимости в компании “Dilbeck Real Estate”, в которой много агентов-армян. Согласно сайту работодателя, Хачатрян экономист, владеет армянским, русским, английским, голландским (карьеру начинал в Амстердаме, прожил в Европе 16 лет), работает в офисе “Dilbeck” в Глендейле.

И Т.Хачатрян, и А.Степанян находятся в дружеских отношениях с сыновьями бывшего министра финансов Армении. В числе связывающих их компаний – основанные в 2014 г. в Лос-Анджелесе ООО “Westlife Real Estate Management” и корпорация “ATG Investment Group”.

Строительство виллы номер 530

В первой статье, посвященной Гургену и Артему Хачатрянам, мы писали о том, что на территории дома по адресу 530 South Mapleton Drive ведется строительство.

По системе “Google Earth” можно увидеть снимки, сделанные со спутника, последний из которых датирован 19 октября 2016 г. (см.главный снимок). И хотя на этом снимке видно, что строительство еще не завершено, тем не менее, понятно, что нынешнее сооружение больше предыдущего.

Виллы по положению на 3 октября 2016 г.

Напомним, что предыдущая вилла была построена в 1927 г. Это был двухэтажный дом с пятью спальнями и шестью ванными комнатами. Общая площадь строений составляла 594 кв.м. Площадь нынешнего дома, по всей видимости, будет больше. Вилла номер 530 занимает 5220 кв.м.

Из сказанного можно предположить, что сыновья Гагика Хачатряна строят новый дом, который, как и вилла номер 355, в дальнейшем может быть продан по более высокой цене, нежели был куплен.