Осуществляющая Амулсарский проект компания “Orogen” теперь претендует на Муцкое золотополиметаллическое месторождение

После того, как выяснилось, что запасов золота на Муцком золотополиметаллическом месторождении вдвое больше предполагаемого, британская компания “Ороген” (Orogen PLC) стала проявлять к этому месторождению повышенный интерес.

Бывший исполнительный директор “Orogen” Колин Бёрд (Colin Bird), сравнив Муцкое месторождение с успешным проектом Амулсарского месторождения, заявил, что они намерены расширить свою деятельность в Армении.

Таким образом, если бы в ходе геолого-разведочных работ компания “Orogen” внедрила 2,5 млн долларов, то получила бы 80% акций ЗАО “Георейд”. Согласно заявлению исполнительного директора, эта сумма была потрачена, и “Orogen” стала владельцем 80% акций армянской компании.

Ранее “Orogen” подписала меморандум с ЗАО “Георейд”, которому принадлежала лицензия на изучение Муцкого золотоносного месторождения.

Компания “Георейд” была зарегистрирована в Армении в 2009 г. Поскольку это закрытое акционерное общество, то информация об акционерах недоступна общественности. Владелец остальных 20% акций неизвестен. До декабря 2016 г. директором армянской компании был гражданин Российской Федерации Овсеп Овсепян, которого сменил гражданин Армении Армен Эдуардович Сафарян.

В результате проведенных геолого-разведочных работ были получены следующие данные: 0,79 гр золота в одной тонне руды содержится на глубине 6 метров, а 3,68 гр золота в одной тонне – на глубине 17,3 метра. Новый исполнительный директор ожидает хороших результатов. “Соседство с Амулсаром позволяет рассматривать наш проект в том же контексте, хотя Муцк может стать другим “зверем”. Если не будет других обстоятельств, то наши результаты окажутся несколько лучше”,- заявил Колин Бёрд, который 7 апреля этого года был отстранен от должности.

Зарегистрированная в Лондоне компания “Orogen” не имеет опыта эксплуатации месторождений. Как следует из финансового отчета компании, самым большим ее проектом станет именно Муцкое золотополиметаллическое месторождение.

В 2016 г. компания подписала также договор о поиске золота и серебра в американском штате Невада Муцкое золотополиметаллическое месторождение находится в 3,5 км к юго-востоку от села Муцк в Сисианском регионе, на правом берегу притока Безымянный реки Шахат.

Рудопроявление находится в 28 километрах от города Сисиана. Территория геолого-разведочных работ составляет 600 га. ЗАО “Георейд” представило в Министерство окружающей среды заявку на предварительную оценку воздействия на окружающую среду геологического изучения, которое будет проведено на территории Муцкого золотополиметаллического рудопроявления в 2017-2019 гг. В соответствии с заявкой на территории рудопроявления будут осуществляться поисково-оценочные работы с целью оценки запасов полезных ископаемых. Вторые публичные слушания состоятся в общине Муцк 12 мая.