Ужасные картины по дороге из Гавара в Мартуни

Объектив фотографа Hetq.am зафиксировал по дороге из Гавара в Мартуни многочисленные мусорные свалки и кучи мусора. Здесь было все – от полиэтиленовых пакетов до бытовых предметов. Сложилось впечатление, что по этой дороге никто из ответственных чиновников не ездит. А мусора тем временем становится с каждым днем все больше и больше.

Напомним, что на состоявшемся 20 апреля заседании правительства премьер-министр Карен Карапетян поручил приступить к реализации программы “Чистая Армения”.

В рамках этой инициативы было проведено изучение, которое выявило, что мусорные свалки занимают более 430 гектаров. Надлежащий контроль за ними отсутствует, работы по вывозу и очистке мусора в городах и селах выполняются недобросовестно, вдоль дорог образуются скопления мусора и т.д. “Ситуация просто трагическая, и я думаю, что это замечают все. Констатируем, что эта ситуация является следствием плохой работы, недостатков, а во многих случах невыполнения своих прямых обязанностей губернаторами и руководителями общин. Последние несут ответственность за вывоз мусора, организацию работ по саночистке, ликвидацию незаконных мусорных свалок. Следовательно, решение всех этих задач необходимо включить в разрабатываемые совместно губернаторами и руководителями общин областные и общинные программы”,- отметил К.Карапетян.