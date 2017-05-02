Понедельник, 15 мая

Ужасные картины по дороге из Гавара в Мартуни


Объектив фотографа Hetq.am зафиксировал по дороге из Гавара в Мартуни многочисленные мусорные свалки и кучи мусора. Здесь было все – от полиэтиленовых пакетов до бытовых предметов. Сложилось впечатление, что по этой дороге никто из ответственных чиновников не ездит. А мусора тем временем становится с каждым днем все больше и больше.

Напомним, что на состоявшемся 20 апреля заседании правительства премьер-министр Карен Карапетян поручил приступить к реализации программы “Чистая Армения”.

В рамках этой инициативы было проведено изучение, которое выявило, что мусорные свалки занимают более 430 гектаров. Надлежащий контроль за ними отсутствует, работы по вывозу и очистке мусора в городах и селах выполняются недобросовестно, вдоль дорог образуются скопления мусора и т.д. “Ситуация просто трагическая, и я думаю, что это замечают все. Констатируем, что эта ситуация является следствием плохой работы, недостатков, а во многих случах невыполнения своих прямых обязанностей губернаторами и руководителями общин. Последние несут ответственность за вывоз мусора, организацию работ по саночистке, ликвидацию незаконных мусорных свалок. Следовательно, решение всех этих задач необходимо включить в разрабатываемые совместно губернаторами и руководителями общин областные и общинные программы”,- отметил К.Карапетян.    


ՕбществоМарзы

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Комментарии (5)
1. Սիրարփի Առուստամյան12:42 - 3 мая, 2017
Ահավոր, սարսափելի տեսարաններ: Դժբախտաբար, ամբողջ Հայաստանը հիմա նման իրավիճակում են: Ե՞րբ պիտի սրան վերջ տրվի: Աղբավայրերը կարգավորված չեն, աղբը ամեն տեղ թափելը չի պատժվում: Մեր ՙշնորքով՚ քաղաքացիներից շատերը անպատիժ իրենց կենցաղային աղբը նետում են դուրս՝ ցանկացած տեղ: Առաջարկում եմ խոշոր գումարներով տուգանքներ սահմանել և գանձել, միայն այդպես կարելի է այս վայրագությանը վերջ տալ:
2. աննա16:53 - 3 мая, 2017
Էդ մարզպետ կոչվածը պետք է հրաժարական տա, էս աղբը դրանց տանը պետք ա հայտնվի ընդհանրապես, քանի՞ տարի կարելի ա գյուղական համայքների աղբահավաք չկազմակերպել․․․
3. Սիրարփի Առուստամյան14:18 - 5 мая, 2017
Եվ այդ մարզպետ կոչվածը դեռ հադգնում է ասել, որ իր՝ որպես մարզպետի աշխատանքից մարդիկ դժգոհ չեն... Ազգային խայտառակությու՛ն:
4. Գեղարքունիք21:12 - 5 мая, 2017
Զիբիլի երկիր Հայաստանս.... հետո էլ Սովետին էիք բան ասում, էն ժամանակ շրջկոմի քարտուղարի մաման կլացացնեին, եթե էդպես կեղտոտ պահեր իր շրջանը։ Ի՞նչ օրն ես ընկել, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻՔ
5. Գեղարքունիք - գեղեցիք արքունիք !!!!!17:30 - 8 мая, 2017
Հոդվածի վերնագիրը պետք է լիներ՝ //ՆՈՐԱՆԿԱԽ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԻՐԱԿԱՆ ԴԵՄՔԸ// - քանզի այն ներկայացնում է այն ահավոր աղտը (ֆիզիկական ու բարոյական) որի մեջ թաղվել ենք:
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