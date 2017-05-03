У Премьер-министра обсуждены перспективы стратегии цифрового развития Армении

У Премьер-министра Карена Карапетяна состоялось совещание, в ходе которого были обсуждены перспективы стратегии цифрового развития Армении, намеченные в этом направлении мероприятия и шаги.

Было отмечено, что на основании заявления, принятого главами государств-членов ЕАЭС, уже создана рабочая группа высокого уровня, результаты деятельности которой 26 мая будут представлены главам правительств государств-членов ЕАЭС.

В этом контексте были обсуждены вопросы, касающиеся установления первоочередностей в направлении цифровизации в различных сферах, формирования структур и институтов, ответственных за реализацию стратегии цифрового развития, цифровой повестки дня ЕАЭС, целей и основных направлений, ожидаемых до 2025 года целевых показателей.

Было отмечено, что мировая экономика сегодня идет по пути цифровизации и необходимо, чтобы Армения также представила свою «цифровую визитную карточку». Премьер-министр Карапетян указал на важность цифровизации во всех сферах и отметил, что это хороший стимул, чтобы повысить эффективность управления.

«Это крайне необходимо, независимо от программы ЕАЭС, мы пошли бы на этот шаг. Например, в Министерстве территориального управления и развития мы в случае цифровизации бюджета общины, вывоза мусора, других услуг решим многочисленные вопросы повышения эффективности. Приведет ли цифровизация к увеличению дополнительных бизнесов, возможностей? Конечно приведет. Цифровизацией мы сэкономим средства, поймем, сколько недобирают бюджеты общин по причине неправильного планирования, какой у нас дисбаланс. То же самое относится к другим сферам», - сказал Глава Правительства, добавив, что каждое ведомство должно знать свою повестку дня цифровизации.

Учитывая видение цифрового развития Армении, будет создан Национальный совет управления по поддержке цифрового развития во главе с Премьер-министром РА. Карен Карапетян поручил ответственным в составе Совета сформировать рабочую группу, которая должна представить структуру цифровизации и дальнейшие шаги.