Объемы экспорта из Армении в РФ сократились, в Швейцарию – резко выросли

За первые три месяца этого года объемы экспорта из Армении выросли за счет трех стран. Впечатляет показатель Швейцарии. А вот объемы экспорта в Россию сократились. По некоторым странам зарегистрирован спад.

Согласно данным Национальной статистической службы РА, в первом квартале этого года объемы торговли Армении с зарубежными странами составили около 1 млрд 247 млн долларов, в том числе экспорт - 443.1 млн, импорт - 803.7 млн долларов.

По сравнению с тем же периодом 2016 г. экспорт из Армении вырос на 16.5%, импорт – на 17.9%.

Крупнейшим рынком экспорта из Армении продолжает оставаться Россия. Далее следуют Швейцария, Болгария, Грузия и Германия. Список этих стран не превышает один десяток.

В первом квартале прошлого года на долю Швейцарии пришлось всего 1.9% от общего объема экспорта из Армении. Последний показатель вырос на 16.5%, или примерно на 63 млн долларов. Это обусловлено в основном ростом объемов экспорта в трех направлениях – Швейцарию, Россию и Болгарию.

В 2016 г. объемы экспорта из Армении в Швейцарию выросли за счет экспорта меди, корпусов часов, бриллиантов, предметов из драгоценных металлов. Можно предположить, что в этом году рост продолжился в рамках указанных видов товаров.

Благодаря этому в первом квартале этого года Швейцария стала вторым крупнейшим рынком армянских товаров. Затем следует Болгария. На долю этих двух стран пришлись 12.7% от общего объема экспорта из РА.

Рост экспорта в Россию обусловлен в основном экспортом коньяка, вин, продовольственных товаров, в некоторой степени одеждой и лекарствами. С другой стороны заметно, что по сравнению с прошлым годом объемы экспорта в РФ значительно сократились.

В Болгарию экспортируется в основном концентрат меди.

Определенный рост экспорта зарегистрирован и в другие страны – Германию, Нидерланды, США, ОАЭ, Китай и Грузию.

Сократились объемы экспорта в Канаду, Иран и Ирак.

Что касается партнеров по ЕАЭС – Беларуси, Казахстана и Киргизии, то объемы экспорта в эти страны остаются ничтожными – менее 1 млн долларов.

Экспорт в первом квартале

Что касается товарной структуры экспорта, то она состоит главным образом из пяти видов товаров: продовольственные товары, сырье, драгоценные и полудрагоценные камни, металлы и предметы из них, недрагоценные металлы и предметы из них, текстиль.

Самый большой удельный вес имеет сырье, экспорт которого по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на 20.6%. Рост экспорта продовольственных товаров составил 35.1%, недрагоценных металлов и предметов из них - 27.1%, текстиля - 1.5%.

На 3.47% сократилисьо объемы экспорта драгоценных и полудрагоценных камней, драгоценных металлов и предметов из них.