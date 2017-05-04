Учителя бастуют: “Мы не смотрим на будущее учеников сквозь пальцы”

В основной школе имени Вардгеса Петросяна в городе Аштараке звонок сегодня не прозвенел. 600 учеников не явились на занятия, в школе находились только учителя. Сегодня педагогический коллектив решил провести предупредительную забастовку с тем, чтобы еще раз обратить внимание правительства на плачевное состояние школьного здания.

Учительница математики Рузанна Назинян работает в этой школе 25 лет. По ее словам, 600 учеников не могут проводить занятия в маленьком корпусе.

Рузанна Назинян

«Представьте, во время перемен по школе ходят, даже не бегают, 600 детей. Мы живем в страхе, как бы ничего не произошло”,- отметила Р.Назинян, добавив, что их ученики лишены элементарных условий, которые в 21-ом веке вполне привычны для других школьников.

“Они не представляют, какими должны быть лаборатории физики и химии. Ученики заканчивают среднюю школу, так и не проведя ни одного опыта по химии. А об учителях физкультуры и говорить не приходится. Из-за отсутствия в школе спортзала они уже 25 лет проводят занятия на улице – под дождем, под снегом, на солнце”,- сказала Рузанна Назинян.

Что касается права на получение учащимися образования в равных условиях, то, по словам учительницы математики, оно нарушено, так как школа имени В.Петросяна – единственное учебное заведение в Аштараке, которое выпало из поля зрения всех компетентных органов.

Неделю назад одна из учительниц, которая работает также в старшей школе, повела старшеклассников средней школы в старшую, чтобы они осмотрели там компьютерный класс и спортзал.

“Мне было стыдно смотреть в глаза своим ученикам. Они были очень подавлены из-за того, что в их школе нет таких условий”,- отметила Р.Назинян.

Она обратила особое внимание на ужасное состояние санузлов, которые нуждаются в капитальном ремонте. Кроме того, двух санузлов на 600 учеников очень мало.

“Ученики начальных классов по полчаса стоят в очереди в санузел”,- сказала Рузанна Назинян.

Рядом с основной школой имени Вардгеса Петросяна находится старшая школа имени Сисакяна, где, по данным Назинян, учеников мало.

“В этом году вновь встал вопрос о ремонте старшей школы уже в третий раз. Но если б это здание предоставили нам, мы бы с радостью переехали, и ремонт не надо было делать, так как имеющиеся там условия нас полностью устраивают, да и государство сэкономило бы средства. Для учащихся старшей школы этого корпуса достаточно. Его можно отремонтировать и отдать им. Решение вопроса мы видим в этом”,- отметила Р.Назинян.

В сентябре-октябре 2016 г. был поставлен вопрос о катастрофическом состоянии школы, но соответствующие органы так и не обратили внимания на эту проблему, поэтому сейчас учителя вынуждены были провести забастовку.

“Компетентные органы обязаны пойти нам навстречу. Это не наша просьба, это требование 600 учеников и их родителей, и я не представляю, как можно его не выполнить”,- сказала Рузанна Назинян.

Преподающий в школе шахматы Армен Григорян сообщил, что завтра уроки состоятся. Вопрос, по его словам, получил остроту потому, что в начале 2016-2017 учебного года они предупреждали о существующей ситуации.

Коллектив также направил открытое письмо министру образования и науки Левону Мкртчяну, в котором изложил волнующие коллектив вопросы. В полученном ответе говорилось, что денег на ремонт основных школ пока нет.

Армен Григорян

По словам Армена Григоряна,несколько месяцев назад школу посетили губернатор Арагацотна и представители Министерства градостроительства. Они осмотрели здание, ознакомились с условиями, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки.

“В октябре 2016 г. областная администрация пообещала отремонтировать оба корпуса. В 2016-ом должны были быть выполнены проектно-сметные работы, а в 2017-ом – должно было начаться строительство. Однако уже пятый месяц строительные работы не начинаются”,- сказал А.Григорян.

Между тем администрация области сообщила СМИ, в том числе Hetq.am, что в 2017 г. строительство будет осуществлено на средства госбюджета. После этого один из родителей, обеспокоенных условиями обучения своих детей, обратился с открытым письмом к премьер-министру. В полученном ответе говорилось, что проект администрация закажет только в 2018 г., а о строительстве вообще ничего не было сказано.

“Они не представляют важность проблемы. Мы говорим даже не о сейсмобезопасности, а о том, что нет классов, где дети могут проводить занятия. Нет класса информатики, спортазала”,- сказал А.Григорян.

По его словам, учителя всегда подчеркивают, что не смотрят на будущее учеников сквозь пальцы. Армен Григорян отметил, что сегодняшняя предупредительная забастовка – лишь часть акций. Но они надеются, что за три месяца каникул компетентные органы “что-нибудь придумают”.

Разрушенный спортзал, который так и не построили

“В этой школе говорить о качественном образовании абсурдно, потому что если нет компьютерного класса, компьютеров, как бы мы ни старались, ученикам нельзя объяснить информатику. Классы должны делиться, но из-за отсутствия классных комнат, это не делается”,- добавил учитель шахмат.

По его словам, администрация области должна нести ответственность за свои обещания, между тем никто из представителей этого органа не пришел сегодня в школу и не встретился с учителями.

В отделе информации и по связям с общественностью администрации Арагацотна Hetq.am сообщили, что школа имени Вардгеса Петросяна находится в центре их внимания, вопрос ремонта школьного здания включен в неотложные программы, о чем знает и коллектив. Но вот когда начнутся строительные работы, в областной администрации не смогли сказать.