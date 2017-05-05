Объем сельхозпродукции сократился на 1,5%

В первом квартале 2017 г. валовая продукция сельского хозяйства и рыболовства составила около 78 млрд драмов, что на 1,5% меньше показателя того же периода прошлого года.

86% валовой продукции сельского хозяйства и рыболовства обеспечивает животноводство. Эта единственная отрасль, в которой по сравнению с прошлым годом зарегистрирован объемный рост.

В квартальном разрезе больше всего сельхозпродукции было произведено в феврале, что обеспечило 29 млрд драмов от всего объема. По сравнению с первым кварталом прошлого года объем сельхозпродукции сократился лишь в марте, да и то на 4%.

Это и стало причиной квартального спада производства, хотя в январе-марте самый большой процент от общего объема был обеспечен именно в марте.

В отношении рыболовства отметим, что в первом квартале этого года объем вылова рыбы составил 8,2 млрд драмов. Он был полностью реализован.

По сравнению с показателем того же периода 2016 г. это меньше более чем на 2%. Самый большой объем вылова рыбы был зарегистрирован в январе.

Спад в этой отрасли пришелся опять-таки на март. А в январе-феврале объем рыбной продукции по сравнению с прошлым годом был больше.