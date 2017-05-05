Л.Зурабян: “Мы дали бой вопреки неравным условиям и несправедливости ”

Сегодня состоялся последний брифинг депутатов Национального Собрания пятого созыва. В нем участвовал и не прошедший в парламент на недавних выборах руководитель фракции Армянского национального конгресса Левон Зурабян.

“Мы проиграли всего одну игру, одно сражение, да и то полным поражением это назвать нельзя, так как игра была неравной, судья оказался продажным. Ему надели на ноги кандалы и заставили вести игру в таком состоянии. Проиграть в такой игре не стыдно и не унизительно, я бы сказал, даже почетно, потому что вопреки всем этим неравным условиям и несправедливости мы дали бой”,- сказал руководитель фракции.

Касаясь работы депутатов от АНК, Левон Зурабян отметил, что с их приходом политическая атмосфера в Национальном Собрании существенно изменилась – появился дух борьбы, дух серьезных политических процессов.

Л.Зурабян заверил, что будут продолжать работать в том же духе, так как их целью является выявление истины и оздоровление общества. “Мы не намерены мириться с тем, что Армения погрязла в коррупции, перестала развиваться. Мы не собираемся с этим мириться”,- добавил депутат.