Левон Мнацаканян: “В ближайшее время вероятность войны исключена”

“Угроза война существует с 1994 г. по сей день, и мы должны быть готовы к еще более худшим и сложным ситуациям. Армия, на мой взгляд, предназначена именно для предотвращения войн”,- сказал на сегодняшней прессс-конференции министр обороны Арцаха Левон Мнацаканян. По его словам, противник не отказался от своих намерений и не хочет решать вопросы в политической плоскости, а стремится прежде всего к силовому решению проблемы, поэтому мы всегда должны быть готовы к этому, отметил министр.

Касаясь вероятности возобновления войны, глава Минобороны Арцаха сказал: “После апреля прошлого года, 24-25 февраля, произошли диверсионные действия, после которых противник понял, что говорить языком силы невозможно. В этот период напряженность на передовой возросла, и локальное столкновение могло перерасти в широкомасштабные боевые действия. Мы не гарантированы от повторения подобных инцидентов”.

Министр заверил, что они следят за всеми перемещениями противника и могут сказать, что в ближайшее время вероятность войны исключена, однако полностью исключать такую возможность нельзя.

По словам Левона Мнацаканяна, в армии извлекли уроки из апрельской войны прошлого года. “Мы всегда должны совершенствоваться и никогда не останавливаться на достигнутом. Но нам еще многое предстоит сделать”,- подчеркнул глава МО.

На передовой солдаты гибнут в основном из-за выстрелов снайперов. В этом направлении тоже проведена определенная работа, и сегодня некоторые позиции уже оснащены специальными противоснайперскими системами, сообщил Л.Мнацаканян, заверив, что в ближайший год эффективность этой системы еще больше повысится. “К сожалению, бывают случаи, когда солдаты оказываются уязвимыми для соперника из-за личной безалаберности и неосторожности. Однако ни один подобный шаг со стороны противника не остается без ответа”,- подчеркнул министр обороны.

В заключение, касаясь предусмотренных для военнослужащих социальных программ, руководитель оборонного ведомства Арцаха отметил, что первоочередным является вопрос предоставления квартир военнослужащим. Недавно около 70 военнослужащих и вышедших в отставку военных получили квартиры в городе Мартуни. Строительство новых домов для военнослужащих ведется также в Степанакерте, Гадруте и Мартуни.