Зафиксированы звуки престрелки между военнослужащими противника – МО НКР

Министерство обороны Нагорно-Карабахской Республики распространило сообщение, текст которого представляем ниже:

“Утром 5 мая с.г. передовые подразделения Армии обороны зафиксировали на одном из боевых постов, дислоцированных близ поселения Ашаги Абдурахманлы вооруженных сил Азербайджана, звуки перестрелки между военнослужащими противника, после чего раздался взрыв гранаты. Подобного рода инциденты – частое явление, которое постоянно наблюдают и фиксируют армянские военнослужащие. Это является ярким свидетельством того, что дисциплинарные и межличностные отношения в вооруженных силах Азербайджана продолжают оставаться в неутешительном состоянии.

В результате вышеупомянутого инцидента противник, по всей видимости, понесет потери, о которых по традиции предпочтет не сообщать. Не исключено также, что азербайджанская элита с присущим ей воображением попытается приписать понесенные в результате этого инцидента потери армянской стороне”.