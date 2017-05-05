Назначен новый исполнительный директор Фонда развития Армении

Под председательством Премьер-министра Карена Карапетяна в Правительстве сегодня состоялось очередное заседание Совета попечителей Фонда развития Армении.



В рамках первого вопроса повестки дня были обсуждены и утверждены финансовый отчет и отчет о деятельности Фонда развития Армении за 2016 год.



Совет принял заявление об отставке временно исполняющего обязанности исполнительного директора фонда Карэна Мкртичеана. Он проинформировал, что собирается основать в РА собственную консалтинговую и инвестиционную компанию и пожелал сотрудникам фонда успехов.

Совет попечителей Фонда развития Армении рассмотрел кандидатуру Армена Авак Авакяна и голосованием единогласно назначил его исполнительным директором Фонда развития Армении.

