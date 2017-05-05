Премьер-министр Карен Карапетян принял губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, который находится в Армении в рамках программы «Дни Санкт-Петербурга в Ереване».

Премьер-министр указал на важность последовательного развития армяно-российского децентрализованного сотрудничества и отметил, что в этом направлении есть большой потенциал.

Карен Карапетян подчеркнул, что необходимо использовать различные площадки для придания нового размаха расширению региональных экономических связей, в том числе увеличению объемов товарооборота, числа взаимных туристических поездок и др. Глава Правительства приветствовал также идею проведения в Ереване дней Санкт-Петербурга и в Санкт-Петербурге – дней Еревана и добавил, что такие мероприятия являются хорошим средством в деле укрепления связей.



Поблагодарив за прием, Георгий Полтавченко сказал, что в последний период в результате активного сотрудничества с Ереваном выросли объемы двустороннего товарооборота, а дальнейшие шаги в этом направлении осуществляются в соответствии с имеющейся программой мероприятий.

Губернатор подчеркнул, что в Санкт-Петербурге пользуются большим спросом различные армянские продукты и товары, добавив, что существенному увеличению объемов их поставок будет способствовать также строящийся в городе дом торговли «Ереван». Георгий Полтавченко отметил, что Ереван и Санкт-Петербург осуществляют последовательные шаги и в направлении развития связей в сферах здравоохранения, сельского хозяйства, туризма, культурного и гуманитарного сотрудничества. По словам губернатора, у бизнесменов Санкт-Петербурга есть большой интерес в вопросе осуществления инвестиционных программ в Армении и они готовы рассмотреть различные проекты и предложения.



Карен Карапетян приветствовал направленные на реализацию совместных программ шаги и добавил, что Правительство РА готово оказать содействие в осуществлении различных инициатив. Премьер-министр отметил, что инвесторы Санкт-Петербурга могут рассматривать Армению также в качестве площадки для выхода на иранский рынок, приняв участие в программе свободной экономической зоны в Мегри.