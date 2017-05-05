Понедельник, 15 мая

Экономика

Обсуждены вопросы государственного управления сферой геологических изучений



В ходе состоявшегося сегодня у Премьер-министра Карена Карапетяна совещания были обсуждены вопросы государственного управления сферой геологических изучений.

Премьер-министру был представлен анализ организации работ по геологическому изучению недр, формирования соответствующего законодательного поля, создания благоприятных условий для бизнес-среды. В ходе обмена мнениями были обсуждены вопросы, касающиеся имеющихся препятствий, вариантов их решения, возможных действий и ожидаемых результатов.

Глава Правительства поручил в рамках рабочей группы продолжить обсуждения, обобщить предложения и представить график мероприятий․


Главная страница



Написать комментарий
Спасибо за ваш комментарий. Ваш комментарий должен быть подтвержден администрацией.

Последние новости

Все новости

Архив
 
 