В ходе состоявшегося сегодня у Премьер-министра Карена Карапетяна совещания были обсуждены вопросы государственного управления сферой геологических изучений.



Премьер-министру был представлен анализ организации работ по геологическому изучению недр, формирования соответствующего законодательного поля, создания благоприятных условий для бизнес-среды. В ходе обмена мнениями были обсуждены вопросы, касающиеся имеющихся препятствий, вариантов их решения, возможных действий и ожидаемых результатов.



Глава Правительства поручил в рамках рабочей группы продолжить обсуждения, обобщить предложения и представить график мероприятий․