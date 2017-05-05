Обсуждены вопросы развития армяно-болгарских экономических связей

Премьер-министр Карен Карапетян принял Чрезвычайного и полномочного посла Болгарии в Армении Марию Павлову Цоцоркову-Каймакчиеву.



Премьер-министр отметил, что Армения заинтересована в углублении межгосударственных отношений. Карен Карапетян указал на важность дальнейшего развития экономического сотрудничества, бизнес-связей и в этом контексте счел необходимым активизировать деятельность межправительственной комиссии.

Глава Правительства отметил, что болгарские инвесторы могут рассматривать Армению в качестве площадки для выхода на рынки Евразийского экономического союза и Ирана, добавив, что болгарский капитал имеет также возможность принять участие в программе свободной экономической зоны в Мегри.

Карен Карапетян добавил, что видит перспективы сотрудничества также в сфере транспорта, в частности, в плане мультимодальных грузоперевозок через международный транспортный коридор Черное море – Персидский залив. Премьер-министр попросил передать свои приветствия и поздравления новоизбранному Премьер-министру Болгарии Бойко Борисову.



Мария Павлова Цоцоркова-Каймакчиева отметила, что Болгария также придает важное значение укреплению отношений с Арменией и добавила, что хорошим фундаментом для этого являются многовековые дружественные связи. Подчеркнув необходимость развития экономического сотрудничества, она сочла необходимым увеличение объемов товарооборота посредством проведения различных бизнес-форумов, стимулирования бизнес-связей, реализации новых инвестиционных программ. Госпожа посол добавила также, что Болгария готова поделиться своим опытом в различных сферах, в том числе в части реформ, осуществленных в системе государственного управления, сфере сельского хозяйства.

Собеседники указали в качестве важного краеугольного камня для укрепления контактов армянского и болгарского народов сотрудничество в сферах образования и культуры, в частности, посредством проведения дней культуры и реализации программ образовательных обменов.