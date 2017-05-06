ВС Азербайджана применили 60-мм миномет

На линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск 5-го и в ночь на 6-е мая противник из огнестрельного оружия различного калибра нарушил режим прекращения огня 45 раз, произведя в направлении армянских позиций более 580 выстрелов.

На восточном и северо-восточном участках линии соприкосновения ВС Азербайджана применили также 60-мм миномет (11 снарядов).

Передовые подразделения Армии обороны с целью подавления наступательной активности противника прибегли к ответным действиям и продолжали уверенно нести боевое дежурство.

На данный момент ситуация на передовой относительно спокойная. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах.