Возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев на территории крепости Ашота Ерката

Прокуратура Тавушской области возбудила уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев по дороге к крепости Ашота Ерката.

Об этом Hetq.am сообщили в Генпрокуратуре, отметив, что незаконные вырубки в особо крупном размере совершены на территории лесничества “Хачардзан” Иджеванского лесного хозяйства.

На основе публикации Hetq.am “Вдоль дороги к крепости Ашота Ерката срезаны деревья” полиция по поручение прокурора занялась подготовкой материалов, в ходе которой выяснилось, что на данной территории незаконно срезано 22 дерева различных видов и диаметров, вследствие чего государству причинен ущерб в особо крупном размере – 866.760 драмов.

В прокуратуре Тавуша возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.296 УК РА, которая предусматривает наказание в виде ареста до трех месяцев либо лишения свободы до пяти лет с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятиельностью сроком на три года.

Предварительное следствие проводит Следственный комитет.

Напомним, что во время похода 9 апреля по территории крепости Ашота Ерката и сел Иджеван и Овк эколог Тигран Шахбазян и его друзья обнаружили вдоль дороги срезанные здоровые деревья.