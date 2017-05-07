Президент Серж Саргсян поздравил избранного Президента Франции Эммануэля Макрона

Президент Серж Саргсян сегодня направил поздравительное послание избранному Президенту Французской Республики Эммануэлю Макрону. В послании, в частности, говорится:



"Уважаемый господин Президент,



Сердечно поздравляю Вас с убедительной победой на выборах Президента Французской Республики и избранием на высший пост главы государства.

Уверен, что в ходе Вашего пребывания в должности, основанные на многовековой армяно-французской дружбе привилегированные отношения между нашими странами, активный политический диалог высокого уровня, многоотраслевое экономическое сотрудничество и оживлённые культурные связи продолжат ещё более развиваться и углубляться.



Армения высоко ценит важные и непрерывные усилия Франции, вместе с другими странами-сопредседателями Минской группы - Соединёнными Штатами и Россией, направленные на мирное урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта и утверждение длительного мира в нашем регионе.



Придаю большое значение помощи Франции в деле сближения Армении с европейской семьёй, также как на международной арене, в том числе, в рамках Международной организации Франкофонии, налаженному между нашими странами тесному сотрудничеству.



Вновь направляя Вам своё искреннее поздравление, желаю успехов и достижений в Вашей высокой миссии, во имя прогресса и благоденствия дружественной Франции.



Прошу принять, Ваше Превосходительство, заверения в глубоком почтении".