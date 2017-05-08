Сын предпринимателя Барсега Бегларяна баллотируется в совет старейшин Еревана. Что записано в его декларации?

Младший сын владельца ООО “Флеш” Барсега Бегларяна Санасар Бегларян баллотируется в совет старейшин Еревана. Он занимает 43-ю горизонталь в предвыборном списке Республиканской партии Армении.

Санасару Бегларяну 24 года. С января этого года он работает экспертом в Министерстве экономического развития и инвестиций РА.

Как кандидат в члены совета старейшин столицы С.Бегларян представил в Центризбирком декларацию об имуществе и доходах. Согласно этому документу, доходы Бегларяна-младшего по положению на 1 апреля 2017 г. составляли 58 млн 269 тыс. драмов. Из них 345,000 драмов - зарплата в Министерстве экономического развития, 936,000 – зарплата в ООО “Би Эс Би”, 12,100,000 – займ (ООО “Би Эс Би”), 41,528,000 – дивиденды (ОАО “ ГЭС “Арцах ”), 3,360,000 – аренда (ООО “Флеш”).

Наряду с этим у кандидата довольно скромные денежные средства: 161,828 драмов, 1072 доллара и 5726 евро.

Санасар Бегларян имеет также пять бензоколонок в Ереване, Масисе и Эчмиадзине, ряд земельных участков и строений в Ереване и Чаренцаване.

В декларации указано и движимое имущество: грузовик “МАЗ 54323” и полуприцеп “Samro SR334DAR”.

Кандидату в члены совета старейшин принадлежат также 50% ООО “Ехици луйс” и 4,87% ОАО “ГЭС “Арцах”.

Отметим, что ООО “Ехици луйс” было учреждено в 2000 г., зарегистрировано в городе Чаренцаване. Компания занимается выработкой газа.