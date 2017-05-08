Понедельник, 15 мая

АрмияՕбщество

ВС Азербайджана применили 60-мм миномет и станковый автоматический гранатомет



На линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск 7-го и в ночь на 8-е мая противник из огнестрельного оружия различного калибра нарушил режим прекращения огня около 160 раз, произведя в направлении армянских позиций более 2600 выстрелов.

7 мая ВС Азербайджана применили на восточном направлении линии соприкосновения также 60-мм миномет (7 снарядов) и станковый автоматический гранатомет (7 снарядов).

Передовые подразделения Армии обороны  продолжают полностью контролировать ситуацию на передовой и уверенно выполняют поставленную перед ними боевую задачу.

На данный момент ситуация на передовой относительно спокойная. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах.


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