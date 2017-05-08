Президент Серж Саргсян присутствовал на официальном старте проекта "Тумо-армия" в Арцахе

Находящийся в Республике Арцах с рабочим визитом Президент Серж Саргсян сегодня утром в сопровождении руководителей оборонных ведомств двух армянских республик посетил Степанакертский центр креативных технологий "Тумо", где был дан официальный старт проекта "Тумо-армия" в Арцахе. В этом образовательном проекте участвуют более 200 военнослужащих срочной службы из военных частей, расположенных недалеко от Степанакерта.



Эта совместная инициатива Министерства обороны РА и образовательного фонда "Симонян" реализуется с февраля с.г.



Проект "Тумо-армия" стартовал в Дилижанском центре "Тумо", где военнослужащие уже преодолели первый этап непрерывного обучения, предусмотренный образовательной программой.



Проект, по заверению ответственных должностных лиц, даст возможность военнослужащим армянской армии в особой образовательной среде приобретать знания и навыки, которые повысят их конкурентоспособность как в ходе службы, так и после демобилизации.



Президент Республики совершил экскурсию по центру, ознакомился с ходом реализации проекта "Тумо-армия" и дальнейшими планами развития этой образовательной инициативы, побеседовал с военнослужащими и сотрудниками центра, пожелал успехов в реализации этого важного проекта.