Президент в Арцахе встретился с демобилизованными и ещё проходящими службу военнослужащими

Находящийся с рабочим визитом в Республике Арцах Президент РА, Верховный главнокомандующий вооружёнными силами Серж Саргсян сегодня в Шуши встретился с группой демобилизованных в 2017 году, а также находящихся в настоящее время на срочной службе и удостоенных поощрения за проявленные при несении службы самоотверженность и мужество военнослужащих. Во встрече приняли участие Министр обороны РА Виген Саргсян, а также легендарные военные: генерал-лейтенант Норат Тер-Григорянц и генерал-майор Аркадий Тер-Тадевосян, чей пройденный путь служит сейчас примером для военнослужащих.



На этой встрече, в ставшем уже традиционным формате, Президент предложил военнослужащим без стеснения говорить о проблемах, которые их беспокоят, о модернизации оборонной сферы, реформах, о своём представлении дальнейшего укрепления и развития родины и представить свои предложения. Серж Саргсян также выразил готовность ответить на интересующие участников встречи вопросы, выслушать мнения военных о предложенных Министром обороны идеях "Честь имею" и "Это я".



"Сразу после первой встречи родилась идея сделать эти встречи регулярными, надеясь, что состоявшийся в январе в Дилижане разговор будет развиваться и протекать в том же русле. Это даёт нам возможность с одной стороны использовать эти встречи в качестве поощрения, потому что вряд ли многие из вас имели бы возможность встретиться с Командосом, Норатом Тер-Григорянцем, с другой - это даёт нам возможность обратить внимание на те вопросы и обстоятельства, которые, вероятно, с первого взгляда нам не заметны, начиная от удобства вашей униформы, комплектации вашего вооружения, вплоть до задач боевой подготовки.



Сегодня для всех нас очень памятный день. Очень памятный день! Потому что, если бы 25 лет назад не было этого дня, мы бы не только не имели возможности сидеть здесь, но, возможно, уже потеряли бы эту страну-Арцах. Потому что освобождение Шуши дало нам возможность полностью мобилизовать наши силы, стать "нацией-армией" и достигнуть того, чтобы Карабах был полностью освобождён и обеспечивал, по крайней мере, безопасность живущих здесь.



Сейчас многие пытаются говорить, трактовать (некоторые - с положительной стороны, некоторые - с отрицательной, другие - где-то также с насмешкой) ту идею, которую выдвинул Министр обороны, имею в виду "армию-нацию". Тем, кто не хорошо понимают суть этой идеи, посоветую пообщаться с теми людьми, кто активно участвовал в нашей освободительной борьбе, независимо от того, были они в составе вооружённых сил, или жили гражданской жизнью.



Хочу, чтобы вы, ценя заслуги других, ценя заслуги тех людей, кто сделал возможной нашу победу, ценили также свои заслуги, потому что не будь вас, не будь служивших до вас, очевидно, что победам старшего поколения была бы грош цена. Победа становится победой, когда ты способен её удержать. Вы сами, ценя свои заслуги, должны быть требовательными, быть активными, чтобы наша страна развивалась, имела возможность содержать свои вооружённые силы, пополнять вооружения", - сказал в начале встречи Президент.



Министр обороны Виген Саргсян представил Президенту Республики и участникам встречи очередной проект, осуществляемый в рамках модернизации и реформ оборонной сферы, который называется "Наблюдательный пункт". Он, согласно Министру, призван с участием демобилизованных военнослужащих поднимать одну за другой существующие в военных частях проблемы, давать им решения и обеспечивать в армии максимальную транспарентность и подотчётность.



Президент приветствовал и подчеркнул важность внедрения подобной программы, поручив периодически докладывать о результатах, чтобы были сделаны соответствующие выводы.