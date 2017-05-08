В Арцахе утонули военнослужащие

По сообщению Министерства обороны Республики Арцах утром 8 мая в одной из расположенных на северном направлении воинских частей Армии обороны произошел несчастный случай. По предварительным данным вследствие ДТП военнослужащие Рубен Барсегян (1998 г.р.), Рафаэль Бишарян (1997 г.р.) и Рубен Мнацаканян (1998 г.р.) утонули в водохранилище недалеко от воинской части.

В результате проведенных поисковых работ обнаружены тела Рубена Барсегяна и Рафаэла Бишаряна. Спасательные работы продолжаются для выяснения судьбы Рубена Мнацаканяна.

С целью установления подробностей инцидента ведется следствие.

Министерство обороны Республики Арцах разделяет горечь тяжелой утраты и выражает свою поддержку членам семей, родным и сослуживцам погибших военнослужащих.