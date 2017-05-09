Понедельник, 15 мая

АрмияՕбщество

Противник применил ночью 60-мм миномет и станковый автоматический гранатомет



На линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск 8-го и в ночь на 9-е мая противник из огнестрельного оружия различного калибра нарушил режим прекращения огня около 65 раз, произведя в направлении армянских позиций более 970 выстрелов.

По сообщению пресс-службы Министерства обороны Республики Арцах, на  южном направлении линии соприкосновения ВС Азербайджана применили также 60-мм миномет (11 снарядов) и станковый автоматический гранатомет (3 снаряда).

Передовые подразделения Армии обороны прибегли к ответным действиям и продолжали уверенно нести боевое дежурство, говорится в сообщении.

 


Главная страница



Написать комментарий
Спасибо за ваш комментарий. Ваш комментарий должен быть подтвержден администрацией.

Последние новости

Все новости

Архив
 
 