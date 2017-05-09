Понедельник, 15 мая

Экология

Половина реки Таштун отдана под строительство ГЭС. Минэкологии разрешило строительство еще одной малой ГЭС



Министерство экологии Армении представило положительное заключение еще одному проекту строительства малой ГЭС на реке Таштун в Сюникской области. ООО “Грин Паур” намерено постоить здесь гидроэлектростанцию мощностью 3.31 мВт.

По трубопроводу этой ГЭС будет проходить более 26% воды Таштуна.

Напомним, что в декабре 2014 г. положительное заключение Минэкологии выдало проекту строительства малой ГЭС “Аревик”, представленному ООО “Зангезур Энерго”. Эта ГЭС тоже должна быть построена на реке Таштун. Протяженность турбопровода ГЭС “Аревик” составит 3 километра. Таким образом, ровно половина реки отдана на деятельность этих двух ГЭС.

Между тем специалисты Минэкологии не учли данное обстоятнельство и при предоставлении положительного заключения выдвинули другие экспертные требования:  

- в ходе выполнения предусмотренных работ необходимо руководствоваться требованиями закона РА “Об особо охраняемых природных территориях”;

- осуществлять предусмотренную деятельность в соответствии с Земельным кодексом РА;

- в случае обнаружения на этапе строительства или эксплуатации предусмотренной деятельности зарегистрированных в Красной книге РА видов растений и животных необходимо руководствоваться решениями правительства;  

- использовать плодородный слой земли согласно соответствующему решению правительства.


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