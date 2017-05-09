Половина реки Таштун отдана под строительство ГЭС. Минэкологии разрешило строительство еще одной малой ГЭС

Министерство экологии Армении представило положительное заключение еще одному проекту строительства малой ГЭС на реке Таштун в Сюникской области. ООО “Грин Паур” намерено постоить здесь гидроэлектростанцию мощностью 3.31 мВт.

По трубопроводу этой ГЭС будет проходить более 26% воды Таштуна.

Напомним, что в декабре 2014 г. положительное заключение Минэкологии выдало проекту строительства малой ГЭС “Аревик”, представленному ООО “Зангезур Энерго”. Эта ГЭС тоже должна быть построена на реке Таштун. Протяженность турбопровода ГЭС “Аревик” составит 3 километра. Таким образом, ровно половина реки отдана на деятельность этих двух ГЭС.

Между тем специалисты Минэкологии не учли данное обстоятнельство и при предоставлении положительного заключения выдвинули другие экспертные требования:

- в ходе выполнения предусмотренных работ необходимо руководствоваться требованиями закона РА “Об особо охраняемых природных территориях”;

- осуществлять предусмотренную деятельность в соответствии с Земельным кодексом РА;

- в случае обнаружения на этапе строительства или эксплуатации предусмотренной деятельности зарегистрированных в Красной книге РА видов растений и животных необходимо руководствоваться решениями правительства;

- использовать плодородный слой земли согласно соответствующему решению правительства.