Ситуация на передовой

На линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск 9-го и в ночь на 10-е мая противник из огнестрельного оружия различного калибра нарушил режим прекращения огня более 60 раз, произведя в направлении армянских позиций около 970 выстрелов.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах, на южном направлении линии соприкосновения ВС Азербайджана, помимо огнестрельных видов оружия, применили также 60-мм миномет (3 снаряда).

Передовые подразделения Армии обороны полностью контролируют ситуацию на передовой и продолжают надежно оборонять боевые позиции, говорится в сообщении.