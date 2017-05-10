Умер военнослужащий срочной службы. Возбуждено уголовное дело

Утром 10 мая 2017 г. поступил сигнал о том, что около 08:40 на боевых позициях оборонного участка N-ской воинской части огнестрельное ранение получил военнослужащий срочной службы, младший сержант Гагик Арушевич Месропян, который по дороге в военный госпиталь умер. Об этом сообщает Следственный комитет.

По предварительным данным, Г.Месропян получил ранение вследствие нарушения правил обращения с оружием со стороны сослуживца.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.373 УК РА (нарушение правил обращения с оружием, повлекшее по неосторожности смерть человека). Проводится следствие.

Осуществляются необходимые следственные действия с целью обеспечения всестороннего, объективного и полного изучения всех обстоятельств смерти военнослужащего.