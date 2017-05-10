Иджеванцы перекрыли межгосударственную дорогу

Немногим ранее Hetq.am стало известно, что иджеванцы в знак протеста перекрыли проходящую через областной центр Тавуша, город Иджеван, межгосударственную дорогу М4.

В беседе с Hetq.am участвующий в акции житель села Ачаджур Севада Гукасян сообщил, что поводом для блокирования дороги стали два обстоятельства: неблагоустроенные дороги области и принятое властями Иджевана решение запретить уличную торговлю в общине.

Ранее мы сообщили о том, что асфальтное покрытие проходящей через Тавушскую область межгосударственной дороги М4 пришло в упадок, из-за чего водители несут крупные финансовые убытки, кроме того, заметно сократился поток туристов в область.

В эти дни дорога ремонтируются, однако работы ведутся крайне медленно. В некоторых местах, в частности на участке села Агарцин, асфальт настолько разрушен, что отдельные “заплатки” не решат проблему.

Севада Гукасян сообщил Hetq.am, что из-за ям на дорогах недавно здесь произошло несколько ДТП.

Местные жители требуют решить проблему в конкретные сроки. “Люди живут рядом с границей, с трудом собирают в горах зелень для продажи, но им это запретили. У них нет другой альтернативы, кроме как покинуть страну. Нужно создавать возможности, чтобы народ мог выжить”,- сказал Гукасян.

В качестве гарантии решения вышеизложенных проблем жители требуют обещания губернатора Тавуша, но с указанием конкретных сроков.

По нашим сведениям в эти минуты губернатор Овик Абовян проводит переговоры с участниками акции.

Чуть позже мы представим дополнительную информацию о событиях в Иджеване. Отметим, что заблокирован, в частности, участок дороги, проходящий рядом с иджеванским рынком.